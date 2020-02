"Let's Game It Out" ist bekannt dafür, die Grenzen von Games auszuloten

Ein YouTuber wagte bei "Sims 4" den Versuch: Kann man seine gesamte Nachbarschaft kidnappen? Ja, man kann. Foto: Screenshot/Gamestandard

Ein jeder Sims-Spieler hat schon einmal seinen virtuellen Bewohnern das Leben zur Hölle gemacht. Ob in ein Zimmer eingesperrt, oder in ein Pool ohne Leiter verfrachtet – einmal muss man einfach seine sadistischen Züge kurz ausleben. Ein YouTuber ist nun einen Schritt weitergegangen. Er kidnappte seine komplette Nachbarschaft bei Sims 4 und sperrte diese in seinem Haus ein.

Let's Game It Out

Verschlussmechanismen ausgenutzt

Möglich gemacht wurde dies durch die Verschlussmechaniken der Türen des Spiels. Diese lassen sich nämlich so konfigurieren, dass nur bestimmte Personen diese benutzen können. Somit können die eingefangenen Nachbarn das Haus nicht mehr verlassen. Der YouTuber machte sich einen Spaß daraus und ließ von dem Geschehen als Keanu Reeves-Nachau ein Bild anfertigen.

Let's Game It Out

Bekannt für wilde Kreationen

"Let's Game It Out" ist bekannt dafür, dass er die Grenzen von Games austestet. Bei der Zoo-Simulation Planet Zoo ging der YouTuber bereits ähnlich vor. So baute er einerseits einen schrecklichen Zoo mit viel zu kleinen Gehegen und einer Achterbahn, bei der Menschen in einem unterirdischen Tunnel verschwinden. Auch bei anderen Spielen sind seine sadistischen Versuche mittlerweile ein Renner im Netz. (red, 19.2.2020)