Immer mehr Autos sind auf heimischen Straßen, im Bild die Wiener Südosttangente, unterwegs. Leicht rückläufig war nur der Anteil an Diesel-Pkw. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – In Österreich gab es im Vorjahr erstmals mehr als fünf Millionen Pkw. Zu Jahresende waren 5,04 Millionen Autos zum Verkehr zugelassen, das sind um 1,2 Prozent mehr als im Jahr davor, wie die Statistik Austria am Mittwoch mitteilte. Einen kräftigen Zuwachs gab es bei Elektroautos, die aber mit knapp unter 30.000 Stück nach wie vor einen geringen Anteil am gesamten Pkw-Bestand hatten. Sie verzeichneten aber einen Anstieg um fast 42 Prozent verglichen mit dem Jahr zuvor.

Insgesamt lag die Zahl der in Österreich zugelassenen Kraftfahrzeuge bei fast sieben Millionen, was einem Zuwachs um 1,5 Prozent entspricht. Bei den Pkw ging der Dieselbestand geringfügig um 0,1 Prozent zurück auf 2,77 Millionen Autos zurück. Die Zahl der Pkw mit Benzinantrieb (inklusive Flex Fuel) stieg um 1,9 Prozent auf rund 2,18 Millionen Fahrzeuge.

Die meisten Autos pro Kopf gab es im Burgenland mit 675 Pkw je tausend Einwohner. Dahinter folgten Niederösterreich (654), Kärnten (648), Oberösterreich (636), die Steiermark (616) und Salzburg (567). Unter dem österreichischen Durchschnitt von 566 Autos je Einwohner lagen Tirol und Vorarlberg mit jeweils 544. Am geringsten war der Motorisierungsgrad in Wien (374).

Die meisten Autos in absoluten Zahlen waren in Niederösterreich zugelassen (1.102.464 Pkw) mit einem Anteil von 21,9 Prozent an allen zugelassenen Autos. Der höchste Diesel-Anteil am Gesamtbestand des jeweiligen Bundeslandes wurde in Kärnten verzeichnet (57,0 Prozent). Vorarlberg wies die meisten Benziner (46,2 Prozent) und Elektro-Autos (1,0 Prozent) auf. Wien hatte den höchsten Anteil bei Hybrid-Pkw (1,8 Prozent).

Jedes vierte Auto auf Österreichs Straßen war im Vorjahr mehr als zehn Jahre alt: 2,02 Millionen Pkw wurden vor 2010 zugelassen. Von den 5,04 Mio. Pkw wurden 285.606 im Jahr 2019 erstmals zugelassen. (APA, red, 19.3.2020)