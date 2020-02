Der Eurofighter-Hersteller hat den österreichischen Behörden am Mittwoch die Namen jener 14 Personen genannt, an die Geld geflossen ist

Laut Airbus habe man den österreichischen Behörden schon vor Jahren bekanntgegeben an welche Personen Gelder geflossen sind. Foto: Reuters / Regis Duvignau

Wien/Toulouse – Neuer Tag, neuer Knalleffekt in der Causa Eurofighter: Nach tagelangem Drängen der heimischen Politik hat Hersteller Airbus am Mittwoch den österreichischen Behörden die Namen jener vierzehn Empfänger übermittelt, an die im Zuge des hiesigen Jet-Deals im Jahr 2003 undeklarierte Zahlungen erfolgt sind.

Wie berichtet, hatte Airbus zuvor gegenüber den US-Behörden unlauteres Verhalten eingeräumt, rund 55 Millionen Euro seien an Zuwendungen rund um hiesigen Eurofighter-Kauf geflossen – und zwar an 14 Einzelpersonen, Berater oder Organisationen. "Auf Nachfrage der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Wien haben wir die Namen der vierzehn Empfänger und die Höhe der einzelnen Zahlungen genannt", teilte das Unternehmen via APA mit.

Dazu hieß es, dass keine Überraschungen dabei seien, denn die Namen seien der Staatsanwaltschaft Wien, die die Causa Eurofighter im Vorjahr an die Korruptionsstaatsanwaltschaft abgetreten hat, "bereits seit Jahren bekannt". Angesichts der jüngsten Wendung gab es von der Korruptionsstaatsanwaltschaft dazu unter Verweis auf das laufende Verfahren freilich keinerlei Auskünfte. Von Airbus selbst wurden einmal mehr sämtliche Bestechungsvorwürfe im Zusammenhang mit den eingeräumten Zahlungen zurückgewiesen.

Tanner sieht Match mit Airbus

Zuvor hatte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) rund um den Ministerrat auf einen nationalen Schulterschluss in der Causa Eurofighter gedrängt. Jetzt müsse parteiübergreifend zusammengearbeitet und eine Wiedergutmachung mit allen juristischen Mitteln gefordert werden. Das Match laute nun Österreich gegen Airbus, so Tanner: "Und Österreich wird dieses Match auch gewinnen!"

Auch der grüne Vizekanzler Werner Kogler drängte auf eine Auseinandersetzung "mit diesem Konzern". Sein Verhalten sei nicht hinnehmbar und müsse auch international thematisiert werden, meinte er, das könne Airbus "nicht wurscht sein". Österreich habe ausreichend "Erfahrung und Expertise, das so darzustellen, dass andere potenzielle Käufer erkennen könnten, mit wem sie es zu tun haben".

Organization 6 auf der Spur

Zumindest das Geheimnis rund um das dritte konkrete Beispiel an nicht deklarierten Zuwendungen, das Airbus gegenüber den US-Behörden im Zuge des Eurofighter-Deals in Österreich eingeräumt hat, dürfte teilweise gelüftet sein: Wie berichtet, ist auf Seite 76 des US-Agreements eine "Oganization 6" angeführt, die 2011 aufgrund eines Beratervertrages gut drei Millionen Euro erhalten hat.

Wie über Ö1 publik wurde, soll es sich dabei um eine Erfolgsprämie für die Firma Stramag handeln, weil Österreich damals einen 120 Millionen Euro schweren Wartungs- und Trainingsvertrag mit EADS, heute Airbus, abgeschlossen hat. Konkret ging es gemäß ORF-Radio unter Berufung auf das Verteidigungsressort in der Amtszeit von Ex-Heeresminister Norbert Darabos (SPÖ) um den Abschluss eines 120 Millionen teuren Logistik-Vertrags, um Ersatzteile, Reparaturen, Wartung und einen Flugsimulator sicherzustellen.

Welche genau Rolle die Firma Stramag rund um den Vertragsabschluss gespielt hat, war auch am Mittwoch nicht eruierbar – für Anfragen war dort vorerst niemand erreichbar.(Nina Weißensteiner, 19.2.2020)