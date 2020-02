Ein Thema ohne Kompromisse: Wie war das bei Ihnen? Foto: Getty Images/iStockphoto/AleksandarNakic

Es scheint die logische Folge einer glücklichen Beziehung zu sein: Ist man sich der Sache mit dem Partner, der Partnerin sicher, dann fehlt zum perfekten Glück noch der Nachwuchs. Zumindest für die einen. Andere sind in ihrem jeweiligen Beziehungskonstrukt restlos zufrieden, haben nie einen Kinderwunsch verspürt – oder diesen bereits abgeschlossen – und nicht vor, Mutter oder Vater zu werden. Bis dahin – eigentlich alles kein Problem. Jeder soll so leben, wie es ihn oder sie glücklich macht. Doch was, wenn in einer Beziehung diese beiden Sichtweisen aufeinanderprallen?

Kinder oder Beziehung?

Auch auf Reddit tauschen sich User, die selbst in dieser Situation waren, über ihre Erfahrungen aus. Diese Userin erzählt von ihrer Beziehung, die wegen dieses Themas letztendlich in die Brüche gegangen ist: "Ich war von Anfang an ehrlich, und auch er sagte, dass er keine Kinder will. Nach einem Jahr fing er an, auf mich einzureden, ich solle doch wenigstens über das Kinderthema nachdenken. Nein, ich habe von Anfang an mit offenen Karten gespielt und wies ihn darauf hin. Das ging noch ungefähr ein Jahr."

Eine andere erzählt von ihrer an sich glücklichen Beziehung, in der anfangs keiner der beiden einen Kinderwunsch verspürte. Nun setzt er bei ihr aber doch ein, was sie in eine unglaublich schwierige Situation bringt: "Ich bin so verwirrt, weil ich das eigentlich nie wollte und jetzt aber so sehr will. Ich liebe ihn, und möchte mit ihm eine Familie gründen. Ich weiß nicht, ob ich einfach versuchen sollte, den Wunsch zu ignorieren. Ich wünschte, ich könnte das Gefühl wegzaubern, aber es geht einfach nicht."

Es ist in letzter Konsequenz eben eine Entscheidung zwischen Partner oder Partnerin und der Erfüllung des Kinderwunsches. Umso schwieriger, wenn sonst eigentlich in der Beziehung alles passt. Aber es ist nun mal eines der Themen, bei denen es – egal wie sehr es beide wollen – keine Kompromisslösung gibt.

Ihre Geschichten?

Bleibt man dennoch zusammen, wenn der Kinderwunsch nur auf einer Seite vorhanden ist? Wie haben Sie das erlebt? Was raten Sie Betroffenen, die gerade in dieser Situation sind? Teilen Sie Ihre Erfahrungen im Forum! (aan, 21.2.2020)