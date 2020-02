Ryan Gosling (re.) und Philip Seymour Hoffman mitten in den Intrigen des US-Wahlkampfs. Aktueller denn je: "The Ides of March" um 20.15 Uhr auf Puls 4. Foto: AP/Saeed Adyani

18.15 FUSSBALL

Europa League: Frankfurt – Salzburg Im Sechzehntelfinale der Europa League bekommt es Salzburg mit Adi Hütters Frankfurtern zu tun. Von der Ösi-Fraktion sind auch noch Martin Hinteregger und Stefan Ilsanker mit von der Partie. Ein hartes Los! Anpfiff ist um 18.55 Uhr. Bis 21.10, Puls 4

19.40 REPORTAGE

Re: Die grüne Pest – Algen in der Bretagne Jedes Jahr werden in der Bretagne die Strände abgesperrt. Der Grund dafür ist ihre Überflutung durch die Grünalgen. Ein 18-jähriger Austernzüchter starb vergangenes Jahr womöglich an den giftigen Dämpfen, die bei der Zersetzung der Algen entstehen. Die Umweltschützer beschuldigen die Landwirte aufgrund der Überdüngung der Böden des Mordes an Mensch und Natur. Bis 20.15, Arte

20.15ALLES WALZER

Opernball 2020 Eröffnet wird der Opernballabend mit der Dokumentation Trends im ¾ Takt von Astrid Brunnbauer. Um 21.10 Uhr geht es in die Wiener Staatsoper. Unterbrochen wird die Live-Strecke um 22.55Uhr von einer Kurzausgabe der ZiB 2. Bis 0.10, ORF 2

20.15 POLITDRAMA

The Ides of March – Tage des Verrats (The Ides of March, USA 2011, George Clooney) Der Politberater Stephen Mayers wird in die Lügen und Intrigen des US-Wahlkampfs gezogen. Bald erkennt er: Auch sein Vorbild, Mike Morris, der Gouverneur von Pennsylvania, hat keine weiße Weste. Provokante Abrechnung mit der US-Politiklandschaft mit Ryan Gosling und George Clooney. Bis 22.10, ATV 2

21.10 MINISERIE

Obwohl ich Dich liebe (1–3/3) Nichts ist, wie es scheint: Die Ärztin Rebecca (Clotilde Hesme) und ihr Mann Romain (Jérémie Renier) führen eine glückliche Ehe. Nur ihr unerfüllter Wunsch nach einem Kind belastet das Paar. Und bei einem hitzigen Abendessen mit Romains ehemals drogenabhängigem Bruder Mickaël (Finnegan Oldfield) und dessen Freundin Emilie (Majda Abdelmalek) überschlagen sich die Ereignisse. Bis 23.45, Arte

21.55 KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Transcendence (USA 2014, Wally Pfister) Dem genialen Wissenschafter Will Caster (Johnny Depp) ist es gelungen, Maschinen mit künstlicher Intelligenz und menschlichen Emotionen auszustatten. Als Caster bei einem Attentat von militanten Fortschrittsskeptikern schwer verletzt wird, schließt seine Frau Evelyn (Rebecca Hall) Casters Bewusstsein an einen Computer an. Mit unkalkulierbaren Folgen – das Supergehirn macht sich daran, die Weltherrschaft zu übernehmen. Bis 23.45, ORF 1

22.10 WESTERN

The Salvation (GB/DK/RSA 2014, Kristian Levring) Der frühere Soldat Jon (Mads Mikkelsen) sehnt sich nach seiner Familie. Sieben Jahre nach seiner Auswanderung nach Amerika reisen ihm seine Frau und sein Sohn nach. Doch ein Überfall macht die Pläne zunichte, und Jon hat nur eines im Sinne: Rache. Bis 23.50, Servus TV

