Das EU-Parlament (hier ein Foto des Sitzes in Brüssel) lehnt den Budgetvorschlag des Ratspräsidenten wie erwartet ab. Foto: Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

Brüssel – Einen Tag vor dem Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs hat das Europaparlament den Daumen über den Budgetvorschlag von EU-Ratspräsident Charles Michel gesenkt. Man lehne den Vorschlag ab "und erwartet vom Europäischen Rat, keine Schlussfolgerungen auf dieser Basis anzunehmen", teilte das Verhandlungsteam des EU-Parlaments am Mittwoch laut einer Aussendung mit.

Die Verhandler aus den Reihen der Europäischen Volkspartei (EVP), der Sozialdemokraten (S&D), der Liberalen (RENEW), der Konservativen (EKR) und der Grünen kritisierten unter anderem die geplanten Einschnitte. "Wo wir maßgebliche Investitionen erwarten, um den Green Deal und die Digitalisierung umsetzen und Europa stärker machen zu können, bestätigt oder vertieft Präsident Michel die Einschnitte in der Landwirtschaft, Kohäsion, Infrastrukturinvestitionen, Digitalisierung, KMUs, Erasmus, Jugendarbeitslosigkeit, Verteidigung und vielen anderen Bereichen."

"Weit unter Erwartungen"

Michels Vorschlag – er sieht ein Gesamtvolumen von 1,074 Prozent der EU-Wirtschaftskraft für das Sieben-Jahres-Budget vor – bleibe "weit unter den Erwartungen des Europäischen Parlaments und der Bürgerinnen und Bürger", kritisieren die Abgeordneten. Das Europaparlament hatte ein Budgetvolumen von 1,3 Prozent des EU-Bruttonationaleinkommens gefordert und dies mit den zahlreichen neuen Aufgaben der EU etwa im Bereich von Grenzschutz und Klimapolitik begründet.

In Anspielung auf die von Michel vorgeschlagene Abgabe auf Plastikabfälle stellten die Abgeordneten fest, "dass es einnahmeseitig eine Öffnung der Position gibt". Es gebe dort aber weiter "zwei große Unzulänglichkeiten". Erstens müsse verhindert werden, das ein Korrekturmechanismus bei der Plastikabgabe die Anreizwirkung gefährdet. Zweitens müsse es eine klare und bindende Verpflichtung geben, dass im nächsten Budget neue Eigenmittelquellen geschaffen werden.

Das Europaparlament drängt darauf, den – schon einmal viel höheren – Anteil von Eigenmitteln am EU-Budget zu erhöhen. Die Abgeordneten erwarten sich davon ein Ende der Debatte über Nettobeiträge der einzelnen Mitgliedsstaaten. Während bei den Beratungen der 27 Mitgliedsstaaten das Erfordernis der Einstimmigkeit gilt, muss dem künftigen Budget auch das Europaparlament als einzige unmittelbar von den Bürgern bestimmte Institution der Europäischen Union zustimmen. Der Rat der Mitgliedsstaaten und das Europaparlament sind gemeinsam die Budgetbehörde der Europäischen Union.

EU-Ratspräsident will Einigung erzielen

EU-Ratspräsident Michel zeigte sich dennoch entschlossen, beim Sondergipfel eine Einigung erzielen. "Die Zeit für einen Deal ist gekommen", hieß es am Mittwoch in Brüssel.

Dies wurde damit begründet, dass andernfalls die rechtliche Basis für zentrale EU-Politikfelder fehle und wichtige Programme nicht starten können. Nachdem die 27 EU-Mitglieder eine gemeinsame Position zu einer Ausgabengrenze gefunden haben, muss das EU-Parlament dem künftigen EU-Budget zustimmen. Da auch dies Zeit brauche, bestehe die Gefahr, 2021 zu verlieren, und auch 2022, sagte ein hochrangiger EU-Beamter.

EU-Kommission: Verwaltungsausgaben werden nicht angehoben

Der Vorschlag der EU-Kommission für den nächsten EU-Finanzrahmen beinhaltet entgegen der Aussagen des österreichischen Bundeskanzlers keine Anhebung der Ausgaben für Verwaltung. Der Kommissionsvorschlag friere die Verwaltungsausgaben für sieben Jahre auf dem Niveau von 2020 ein und berücksichtige nur die Inflation", hieß es in einer Stellungnahme der EU-Behörde gegenüber der APA am Mittwoch.

Sebastian Kurz hatte am Dienstagabend in der ORF-Sendung "Report" gesagt, Österreich lehne das 20-prozentige Plus im Vorschlag der EU-Kommission bei Verwaltung ab. Die EU-Kommission erklärte des weiteren, ihr Vorschlag für die Europäische öffentliche Verwaltung für die nächste Finanzperiode basiere auf dem Grundsatz der Stabilität: stabile Personalausstattung und stabile Höchstausgaben zu konstanten Preisen auf dem Niveau von 2020. Dies bedeute, dass alle Ressourcen, die zur Bewältigung der neuen Aufgaben und Herausforderungen erforderlich seien, durch interne Umverteilung freigemacht werden müssen. (APA, 19.2.2020)