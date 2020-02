Tiroler Routinier musste sich in Antholz nur dem Norweger Martin Fourcade und dem Norweger Johannes Thingnes Bö geschlagen geben

In dieser Galerie: 3 Bilder Nur einmal nicht ideal geschossen. Foto: AP/ Matthias Schrader Schnell ins Ziel und somit zu Bronze gelaufen. Foto: AP/Matthias Schrader Die Medaillengewinner auf einen Blick. Foto: APA/AFP/TIZIANA FABI

Antholz – "Ein gestandener Mann bin ich, das traue ich mich sagen, aber da fang' sogar ich an zu plärren". Dominik Landertinger hat am Mittwoch bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Antholz unerwartet Bronze im Einzel über 20 km geholt und damit wohl auch sich selbst überrascht. Vor dem 31-jährigen Tiroler lagen mit Martin Fourcade und Johannes Thingnes Bö zwei absolute Giganten der Szene.

Landertinger fehlten 1:22,1 Minuten auf den siegreichen Franzosen, der wie der Tiroler einen Fehlschuss verzeichnete. Der zweitplatzierte Norweger traf zweimal nicht ins Schwarze, lag am Ende aber nur 57 Sekunden hinter Gold.

Die Bronzemedaille kam insofern überraschend, da Landertinger in der Saison bislang noch kein einziges Mal unter den besten 20 gelandet war und bei der WM bisher mit zwei Plätzen außerhalb der besten 30 auch nicht reüssieren konnte. Seine fünfte WM-Medaille fixierte der von längerfristigen Rückenproblemen inklusive Bandscheibenoperation geplagte Tiroler ähnlich überraschend wie jene 2018, als er bei Olympia in Pyeongchang auch Bronze über 20 Kilometer geholt hatte. (red, APA, 19.2.2020)