Alina Marzi und Rene Ach präsentieren ab Montag das Puls-24-Vorabendmagazin "Life" von 17 bis 19 Uhr. Foto: PULS 24/Glanzl

Wien – Der ProSiebenSat1Puls4-Infosender Puls 24 bekommt ab Montag werktäglich zwei Stunden Vorabendmagazin namens "Life", produziert vom Team des Frühstücksfernsehens "Café Puls". "Life" beginnt schon um 17 Uhr, früher als das zuletzt verkürzte "M1" in ORF 1 und knapp vor "Aktuell in Österreich" und "Studio 2" in ORF 2.

Alina Marzi und Rene Ach präsentieren die Vorabendillustrierte, als News-Anchor sind Alexandra Wachter und Werner Sejka auf der "Life"-Couch dabei. Sie sollen das Publikum "mit allen wichtigen Updates und Analysen durch den Feierabend" begleiten, lässt ProSiebenSat1Puls4 verlauten.

Ebenfalls ab Montag zeigt Puls 24 täglich nach "Life" und vor der Talk-Schiene um 21 Uhr Dokumentationen. Ein Content-Deal mit Discovery füllt die zwei Stunden mit "Current Affairs-Dokumentationen aller Art". Am Freitag gibt es Dokus aus dem Repertoire des Discovery-Channels Blocks "von der Erfindung des Flugzeuges bis hin zu den weltverändernden Entwicklungen der Silicon Valley Giganten und der Entstehung unseres Universums".

Samstag und Sonntag zeigt Puls 24 ab sofort ab 19.30 Uhr Spiele der US-Baseballprofiliga XFL. Und ab kommender Woche versucht sich Politikberater und Kabarettist Rudi Fußi wie berichtet jeweils donnerstags auf Puls 24 ab 21.20 als (früher) Late-Night-Talker im neuen Format Bussi Fussi". Direkt vor "Gute Nacht Österreich" mit Peter Klien auf ORF 1 – solange dort das Donnerstag-Programmschema noch hält. (fid, 19.2.2020)