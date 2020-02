Kreiml & Samurai: "Man läuft schnell Gefahr, dass Leute Dialekt mit Heimatstolz oder Lokalpatriotismus verbinden. Uns ist es wichtig, klare Haltung zu zeigen." Foto: Heribert Corn

Natürlich wissen Kreiml & Samurai noch genau, was sie gerade gemacht haben, als das Ibiza-Video das Licht der Welt erblickte. "Das war das 9/11 für österreichische Politik, jeder kann sich daran erinnern, wo er gerade war", grinst Kreiml, der sich wie sein Kollege gar nicht wundert, wieso gerade das die Einstiegsfrage für ein Porträt der beiden Rapper ist. Schon haben sie sich hineingesteigert, kommen vom Hundertsten ins Tausendste und politisieren im Wirtshaus bei Gulaschsuppe und Frankfurtern. Sie nehmen die Lage der Nation ernst, und trotzdem rennt der Schmäh, echte Wiener halt.

Käsekrainer mit süßem Senf

Wiener hieß auch die Nummer, mit der Kreiml & Samurai 2017 eine breitere Öffentlichkeit erreichten, ihr größter Hit. Auch auf ihrem neuen Album Auf olle 4re legen sie wieder ihr gesellschaftskritisches wie liebevoll-freches Augenmerk auf die Hauptstadt – aber vorsichtig. Natürlich wäre es möglich gewesen, das Rezept, das auf Wiener so gut funktioniert hatte, zu wiederholen, aber Kreiml & Samurai wollen das Spielen mit Klischees nicht übertreiben, sonst wird man schnell selbst zu einem.

So kommt es auch, dass das neue Album ganz anders klingt als die drei Vorgänger. Der in Kaisermühlen wohnhafte Brenk Sinatra, der bereits für die Westcoast-Größe MC Eiht produzierte, konnte für das Projekt gewonnen werden. Er schafft es, den Sound, der an Dr. Dre in den goldenen 90ern erinnert, sowohl einer Frischzellenkur zu unterziehen als auch mit den Wiener Dialektraps über Würstelstand und Co unter einen Hut zu bringen. Klingt dann, wie Käsekrainer mit süßem Senf schmecken – eigentlich eine hinnige Kombi, wenn man es sich so überlegt, die aber nun einmal perfekt zusammenpasst.

Auf Dialektrap angesprochen, ist Kreiml & Samurai wichtig, ihre politisch linke Einstellung zu betonen. "Man läuft nämlich schnell Gefahr, dass Leute Dialekt mit Heimatstolz oder Lokalpatriotismus verbinden. Da ist uns wichtig, dass wir uns klar positionieren und Haltung zeigen." Die Seelenverwandten finden die beiden gar nicht nur im eigenen Genre, man fühlt sich inhaltlich genauso mit einem Voodoo Jürgens auf einer Wellenlänge. Auch wenn’s ums Wienerlied, um die Texte von Helmut Qualtinger geht, glänzen bei beiden die Augen: "Das Coole am Wienerlied ist, dass es eben so beiläufig bissig und böse ist."

Auch wenn sie für andere Genres, unter anderem auch Punk, schwärmen, haben Kreiml & Samurai ihren Hip-Hop von der Pike auf gelernt. Als die Mittdreißiger in ihren Jugendjahren zu rappen anfingen, war die Altvorderen zu studieren und die Technik zu beherrschen noch das A und O. Kreimls Nachbar, ein Hip-Hop-Head der ersten Stunde, belehrte die jungen Padawane darüber, was "whack", also schlecht, ist und was der gute Stoff. Auch über die ersten musikalischen Gehversuche der beiden urteilte er hart. Fand er etwas einmal nicht ganz grauenhaft, freuten sie sich wie kleine Kinder. Dass Hip-Hop heute so frei und vielschichtig ist und dass manche Künstler "ohne Hirn rappen", wie Kreiml es lustig formuliert ohne es böse zu meinen, finden die beiden super – im Herzen sind sie aber alte Tüftler. In ihren Texten stecken mehrere Schichten und Anspielungen, die sich erst beim zweiten oder dritten Mal Hören ganz aufschlüsseln.

Schweinhund als Wappentier

Dafür, dass sie den Schweinehund als ironisch gemeintes Wappentier gewählt haben, sind die beiden erstaunlich fleißig. Immerhin ist Auf olle 4re bereits das vierte Album der beiden Wiener. Das "Owezahn", das sie so gern propagieren, soll eher als Kontrastprogramm zur Selbstoptimierung verstanden werden und hat keine negative Komponente. Natürlich wollen aber auch Kreiml & Samurai mit "Rap über Erfolglosigkeit erfolgreich sein", wie es im Pressetext heißt. Auch wenn sie sich mit Dialektrap in einer Nische befinden, wäre es ihnen zu wünschen. (Amira Ben Saoud, 20.2.2020)