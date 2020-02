Moncler

Was für ein Auflauf am Ende des ersten Modewochentages in Mailand! Der Daunenjackenspezialist Moncler lud zu Präsentation und Party und ließ im Osten der Stadt die Bässe wummern und die Muskeln spielen – wenn ein Unternehmen auf die veränderten Konsumgewohnheiten reagiert, dann ist das Moncler: In einem leer stehenden Industriegebäude wurden acht "Genius"-Kollektionen von JW Anderson, Richard Quinn (links), Simone Rocha (rechts) und Co, daneben drei Accessoire-Linien (unter anderem von Rimowa) präsentiert.

Die Marke ist in Mailand omnipräsent: Über die Stadt verteilt hängen Moncler-Plakate in Leuchtkästen und auf Werbeflächen. Am Sonntag folgt ein Moncler-Event für Endverbraucher.