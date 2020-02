Deutsche Medien berichten über mindestens acht Todesopfer und mehrere Schwerverletzte – angeblich Schüsse in zwei Shisha-Bars gefallen

Hanau – Durch Schüsse sind im hessischen Hanau mehrere Menschen getötet worden. Das sagte ein Sprecher der Polizei Hanau am Mittwochabend. Die Hintergründe waren zunächst unklar, auch die genaue Zahl der Toten.

Nach einem Bericht des Hessischen Rundfunks wurde zunächst eine Sisha-Bar in der Hanauer Innenstadt angegriffen. Augenzeugen sollen demnach von acht bis neun Schüssen berichtet haben. Danach sollen die Täter in den Stadtteil Kesselstadt gefahren sein. Dort soll dann erneut in einer Shisha-Bar geschossen worden sein. Auch hier soll es Tote gegeben haben. Die gesamte Zahl der Toten beziffern deutsche Medien mit mindestens acht, zudem gebe es zahlreiche Verletzte.

Die Polizei bestätigte die Angaben in dem Medienbericht jedoch nicht.

Hanau liegt im Main-Kinzig-Kreis etwa 20 Kilometer östlich von Frankfurt/Main und hat etwa 100.000 Einwohner. (APA, 20.2.2020)