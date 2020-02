Während sich in Südkorea über 20 Menschen bei einer Frau angesteckt haben, sinkt die Zahl der Neuinfektionen in China

Zwei Passagiere des Kreuzfahrtschiffes Diamond Princess sind am Coronavirus verstorben. Foto: AP / Eugene Hoshiko

Seoul – Die Zahl der Coronavirus-Infizierten in Südkorea ist deutlich angestiegen. Die Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention meldeten am Donnerstag 31 neue Fälle. Dadurch erhöhte sich in dem ostasiatischen Land die Zahl der bisher bestätigten Infektionen auf 82. In China, wo die Lungenkrankheit Covid-19 ausgebrochen ist, ist die Zahl der neuregistrierten Infektionen indessen auf den niedrigsten Stand seit fast einem Monat gesunken.



Von den neuen Fällen in Südkorea, allein in dieser Woche kamen damit über 50 Fälle dazu, steckten sich den Angaben zufolge vermutlich 23 Menschen bei einer Patientin in der südöstlichen Stadt Daegu an. Es wird angenommen, dass bisher 40 positiv auf Sars-CoV-2 getestete Personen mit der Frau in Kontakt gekommen sind, als sie in Daegu einen Gottesdienst einer christlichen Sekte besuchten. Es war zunächst unklar, wie sich die Frau infiziert hat.

Die neuen Fälle lösten in Südkorea die Sorge über einen sogenannten Superverbreiter (engl. Superspreader) aus, der viele andere Menschen anstecken kann. Trotzdem gehe die Regierung in Seoul davon aus, dass "sich Covid-19 lokal in einem begrenztem Umfang" ausbreite, wurde der stellvertretende Gesundheitsminister Kim Kang Lip von der nationalen Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.

Zahl der Neuinfektionen in China sinkt

In China ist die Zahl der neu registrierten Krankheitsfälle indessen auf den niedrigsten Stand seit fast einem Monat gesunken. Wie die chinesische Regierung am Donnerstag mitteilte, wurden seit dem Vortag insgesamt 673 neue Ansteckungsfälle verzeichnet. 628 davon traten in der Provinz Hubei auf, von wo die Epidemie ihren Ausgang genommen hatte.

Die offizielle Gesamtzahl der Ansteckungsfälle in China stieg damit auf knapp 74,578. Weltweit lag die Zahl der Neuinfektionen am Donnerstagmorgen bei 75,735, jene der Todesopfer bei 2,128 und jene der Patienten die sich von dem Virus erholt haben bei 16,476. Hubei ist weiterhin die mit Abstand am stärksten von der Epidemie betroffene Region. Die Behörden haben die Provinz weitgehend von der Außenwelt abgeschottet.

Nach Angaben japanischer Medien starben unterdessen zwei Passagiere des Kreuzfahrtschiffes Diamond Princess an der Infektion mit dem Coronavirus. Das Schiff hatte zwei Wochen lang vor Yokohama unter Quarantäne gestanden. Mehr als 600 der Menschen an Bord wurden positiv auf den Erreger getestet. (APA, 20.2.2020)