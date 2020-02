Microsoft bietet Word, Excel und Powerpoint für iOS und Android nun auch als einzelne App an. Foto: Microsoft

Microsoft hat die bisher drei separaten Apps Word, Excel und Powerpoint in eine zusätzliche mobile App zusammenfasst. Die mobile Anwendung Microsoft Office konnten Betatester bereits ausprobieren, nun wurde es für iOS und Android veröffentlicht.

Neue Funktionen

Neu ist nicht nur, dass es nun drei Programme in einer App gibt, auch einige neue Features sind hinzugekommen. Über die Smartphonekamera können Nutzer beispielsweise Fotos von Dokumenten aufnehmen, die sich dann in Word- und Excel-Dateien konvertieren lassen. Aufgaben wie das Einscannen eines QR-Codes oder das Signieren von PDF-Dateien können über einen Aktionsbereich aufgerufen werden.

Wie schon die Einzel-Apps kann auch die neue Anwendung Microsoft Office kostenlos heruntergeladen werden. Wer alle Funktionen nutzen will, benötigt allerdings ein Abo für Office 365. Dieses gibt es für Privatnutzer ab 69 Euro im Jahr, in der Unternehmensnutzung ab 8,80 Euro pro Nutzer und Monat. In den kommenden Monaten soll es weitere neue Funktionen für die App geben, außerdem soll eine eigene iPad-Version nachgereicht werden. Die Einzel-Apps werden nicht eingestellt und können weiterhin auch separat installiert und verwendet werden. (red, 20.2.2020)