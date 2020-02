Laut "Kurier" tritt der Ex-FPÖ-Chef bei der Landtagswahl im Herbst an

Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, umringt von seinen neuen DAÖ-Freunden. Jetzt will er bei der Wien-Wahl antreten. Foto: APA / Hans Klaus Techt

Wien – Der "Kurier" will jetzt offiziell wissen, was halb Österreich seit der Gründung der "Allianz für Österreich", kurz DAÖ, geahnt hat: Heinz-Christian Strache, bis zum Bekanntwerden der Ibiza-Affäre Vizekanzler und Chef der Freiheitlichen Partei, will im Herbst bei der Wien-Wahl antreten. Das Projekt Kandidatur soll bei einem gemeinsamen Aschermittwochtreffen mit den FPÖ-Abtrünnigen und DAÖ-Gründern Karl Baron, Klaus Handler und Dietrich Kops im Wiener Prater verkündet werden, schreibt der "Kurier".

Gut möglich, dass damit der Name des Polit-Start-ups schon bald wieder Geschichte ist – im Gespräch ist angeblich eine Umtaufung auf Liste HC. (red, 20.2.2020)