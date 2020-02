Schweizer musste sich Knie-Operation unterziehen: "Wir sehen uns auf Rasen" – Österreicher rückt in der Weltrangliste vor

Pause für Roger Federer. Foto: EPA/Bothma

Wien – Tennis-Superstar Roger Federer fällt nach einer Knieoperation monatelang aus. Wie der 38 Jahre alte Schweizer am Donnerstag in den Sozialen Medien mitteilte, muss er unter anderem auch für die French Open (18. Mai bis 7. Juni) absagen. Federer wird erst bei den Rasenturnieren im Sommer wieder angreifen.

"Mein rechtes Knie hat mich eine kleine Weile gestört", schrieb Federer. Er habe sich daher am Mittwoch einer Arthroskopie unterzogen: "Nach dem Eingriff haben die Ärzte mir bestätigt, dass es die richtige Entscheidung war und sie sehr zuversichtlich sind, dass ich mich voll erhole." Er könne es nicht erwarten, wieder auf dem Platz zu stehen, schrieb die langjährige Nummer eins der Welt: "Wir sehen uns auf Rasen."

Der 20-malige Major-Sieger, der zuletzt bei den Australian Open im Halbfinale ausgeschieden war, hatte 2017 und 2018 schon auf die Sandsaison verzichtet. Beim Turnier in Halle/Westfalen vom 13. bis 21. Juni könnte der Rekordsieger sein Comeback feiern.

Thiem rückt vor

Damit ist – unabhängig vom Abschneiden in Rio de Janeiro – fix, dass der Österreicher Dominic Thiem spätestens am 2. März erstmals in den Top 3 der ATP-Rangliste stehen wird.

Thiem könnte es diese Woche in Rio bzw. mit der nächsten Montag-Weltrangliste bei Erreichen zumindest des Halbfinales auch schon aus eigener Kraft in die Top Drei schaffen. (sid, APA, 20.2.2020)