Im Jahr 2019 wurden in Österreich 329.363 Neuwagen verkauft. Dem gegenüber stehen 1.067.994 Gebrauchtwagen, die 2019 neu zugelassen wurden. Früher hat man den Gebrauchtwagen bei einem Händler gekauft oder zwei Gassen weiter, weil dort ein Wagen mit Datenblatt und Preis auf der Straße stand. Inzwischen läuft das große Geschäft übers Internet. Eine dieser Plattformen hat nun in einer Umfrage erhoben, dass es Käufern am wichtigsten ist, dass das Fahrzeug ohne Mangel ist. Danach kommt der möglichst geringe Verbrauch, der niedrige Preis liegt erst an dritter Stelle. Platz vier ist ein möglichst geringer Kilometerstand. Nur mehr etwa der Hälfte der Gebrauchtwagenkäufer sind die Leistung und die Emissionsklasse wichtig, während die Farbe des Autos schon fast egal ist.

Der günstige Preis ist laut einer Umfrage einer Online-Gebrauchtwagenbörse nur für 79 Prozent entscheidend, während 88 Prozent nur ein Auto ohne Mangel kaufen wollen. Foto: APA

Die Umfrage war eine repräsentative. 500 Autofahrer wurden hierfür befragt. Das kostet unsereins einen mildes Schmunzeln und wir drehen den Spieß um. Wir fragen die größte Community im deutschsprachigen Raum mit 65.000 aktiven Postern. Also Sie:

Gebraucht, aber fast neu?

Nach welchen Kriterien entscheiden Sie beim Gebrauchtwagenkauf? Wie wichtig sind Marke und Type? Ist die Farbe wirklich egal? Schauen Sie sich das Serviceheft an? Wie lange soll der Wagen bei Ihnen halten? Wie alt darf das Auto sein? Sind Ihnen auch die Emissionen egal, während Ihnen der Verbrauch wichtig ist? Würden Sie zu einem Diesel, Benziner oder Hybrid greifen? Wie schaut es mit einem E-Auto aus? Was ist Ihnen bei dem wichtig? Würden Sie da einen Miet- einem Kaufakku vorziehen? Welche Ausstattung muss der Wagen haben? Klimaanlage, Automatik, Glasdach, Infotainmentsystem – worauf würden Sie nicht verzichten? (Guido Gluschitsch, 21.2.2020)