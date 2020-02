Entwickler kündigten ein weiteres, kostenfreies Update an, das die Welt um organische Raumschiffe erweitern soll

Foto: Hello Games

Das Entwicklerstudio "Hello Games" hatten mit ihrem ersten Spiel No Man‘s Sky riesige Ambitionen und die Fans hohe Erwartungen. Nach der anfänglichen Enttäuschung, die einige Spieler dazu brachte dem Chefentwickler Sean Murray Morddrohungen zu schicken, wurde das Spiel nach und nach mit kostenfreien Updates versorgt, die die erzürnte Spielerschaft wieder positiv stimmten. Nun hat Hello Games ein weiteres Update angekündigt. Spieler können lebendige Raumschiffe ausbrüten und großziehen, wie "PCGamer" berichtet.



Das neue Update nennt sich "Living Ship Update" und der Name ist Programm: Der Spieler erhält ein sogenanntes "Leeren-Ei", das sich mit der neu verfügbaren Missionsreihe "Starbirth" ausbrüten lässt und zum Raumschiff heranwachsen soll. Dabei soll es nicht nur bei einem Ei pro Spieler bleiben.

Das offizielle Video zum "Living Ship Update" PlayStation Europe

Händler-Schiffe und "mysteriöse Objekte"

Einmal ausgewachsen können Spieler ihr lebendiges Raumschiff betreten und organische Cockpits vorfinden. Im Video ist erkennbar, dass Tentakeln und Ranken von den Schiffen wegstehen, die vermutlich zur Fortbewegung und Manövrierung dienen.

Auch ist es möglich, wie die Entwickler auf der offiziellen Update-Seite schrieben, "mysteriöse Objekte" oder Händler-Schiffe zwischen den Planetenreisen auftauchen. Ein Bild zeigt eine gigantischen Schädel, der Spekulationen für einen dortigen Aufbau einer Basis offen lässt.

Zusätzlich zu den Neuerungen kündigt das Studio auch Bugfixes und Performance-Verbesserungen an. (emko, 20.02.2020)