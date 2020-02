Epidemie

189 Postings

Coronavirus: Verdachtsfall legte Bahn am Brenner vier Stunden lahm

500 Passagiere in zwei Zügen saßen am Brenner fest, gestoppter Zug in München angekommen. Gesundheitsminister Anschober: Derzeit keine Grenzkontrollen wegen Ausbreitung des Coronavirus in Italien erforderlich.