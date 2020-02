Vor allem kleine und mittelgroße Betriebe suchen in Deutschland Personal. Foto: imago images/imagebroker

Nürnberg – In Deutschland waren laut einer Erhebung des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) im vierten Quartal 2019 rund 1,41 Millionen Stellen unbesetzt. Das waren 55.000 mehr als im dritten Quartal 2019, aber 48.000 weniger als im gleichen Zeitraum des Jahres 2018, teilte das Institut am Donnerstag in Nürnberg mit.

"Das zuletzt stetige Wachstum der offenen Stellen gegenüber dem Vorjahresquartal ist damit erstmals seit sechs Jahren durchbrochen", sagte Arbeitsmarktforscher Alexander Kubis. Im langjährigen Vergleich bewege sich die Personalnachfrage jedoch weiterhin auf einem sehr hohen Niveau.

Hohe Nachfrage bei kleinen und mittleren Betrieben

Zurückgegangen sei die Nachfrage nach Personal vor allem bei größeren Betrieben mit mehr als 250 Beschäftigten. "Dagegen sehen wir bei kleinen und mittelgroßen Betrieben sowie im Dienstleistungssektor in vielen Bereichen weiterhin eine hohe Personalnachfrage", sagte Kubis.

Das IAB untersucht mit der IAB-Stellenerhebung viermal jährlich das gesamte Stellenangebot, also auch jene Stellen, die den Arbeitsagenturen nicht gemeldet werden. Im vierten Quartal 2019 wurden Antworten von rund 14.000 Arbeitgebern aller Wirtschaftsbereiche ausgewertet. Die Bundesagentur für Arbeit hatte im Dezember 2019 rund 686.000 offene Stellen gemeldet. (APA, dpa, 20.02.2020)