Worauf konnte Bruno Kreisky zurückblicken? Foto: Robert Newald

Am 1. März vor 50 Jahren erzielte die SPÖ bei der Nationalratswahl die relative Mehrheit. Danach konnten sie bei drei weiteren Wahlen die absolute Mehrheit für sich sichern. Viel Zeit für die Sozialdemokraten, um viel umzusetzen – und das passierte auch. Zahlreiche Reformen gehen auf die Ära von Bruno Kreisky zurück.

Unter anderem wurden Studiengebühren an den Universitäten abgeschafft, Schulbücher kostenlos zur Verfügung gestellt, Schulfahrten bezahlt und die Arbeitszeit verkürzt. Die Familien- und Strafrechtsreform wurde umgesetzt, diese enthielt unter anderem die Fristenregelung, die Entkriminalisierung Homosexueller und die Gleichstellung der Ehepartner. Viele dieser Reformen haben Auswirkungen bis heute, wie User "bassin" berichtet:

Umgang mit der NS-Zeit

Die Politik Kreiskys war und ist aber auch nicht unumstritten. Um die Minderheitsregierung umzusetzen, war er auf die Hilfe der FPÖ angewiesen, bei der er sich mittels Änderung des Wahlrechts bedankte, was den Freiheitlichen zugute kam. Der Umgang mit der Aufarbeitung der NS-Zeit und mit ehemaligen Nationalsozialisten stand immer wieder in der Kritik. Vor allem Simon Wiesenthal kritisierte die Vergabe der Ministerposten an ehemalige Nationalsozialisten. Auch die NS-Vergangenheit des damaligen FPÖ-Chefs Friedrich Peter wurde von Wiesenthal aufgedeckt. Kreisky jedoch verteidigte Peter, griff Wiesenthal hart an und bezeichnete ihn sogar als "Nazi-Kollaborateur".

Nun, 50 Jahre nach dem ersten Wahlerfolg, wird über die Person und den Politiker Bruno Kreisky geschrieben, analysiert und debattiert. Was war das Außergewöhnliche an ihm? Warum hat er viele Menschen so beeindruckt? "Er gab der österreichischen Bevölkerung das Gefühl, wieder bedeutsam zu sein", so das Fazit von Poster "gelöster Loser":

Wie beurteilen Sie Kreiskys Erbe?

Was haben wir der Minderheits- und Alleinregierung Kreisky zu verdanken? Was hat sich als Fehler herausgestellt? Und was hält bis heute von dieser Zeit an? Posten Sie Ihre Meinung über das politische Erbe im Forum. Am Donnerstag, 27.2., um 13 Uhr wird Hans Rauscher im Chat Ihre Positionen aufgreifen und mit Ihnen über Bruno Kreisky diskutieren! (wohl, 25.2.2020)