Die AUA sucht IT-Spezialisten. Foto: REUTERS/Lisi Niesner

Die AUA stellt in Wien 35 IT-Spezialisten ein. Gesucht werden Workplace Engineers, Product Owner, Projektleiter und Spezialisten rund um den digitalen Arbeitsplatz, teilte die Lufthansa-Tochter am Donnerstag mit. Der deutsche Lufthansa-Konzern baut damit sein neues Wiener IT-Zentrum für den digitalen Arbeitsplatz aus. Insgesamt wird bei der heimischen Airline aber der Personalstand gekappt.

Stellenabbau

Bei den Austrian Airlines sollen bis Ende 2021 rund 700 bis 800 Stellen gestrichen werden, das ist rund jeder zehnte Arbeitsplatz. Grund für den Sparkurs ist die harte Konkurrenz von Billigairlines. Die gesamte Lufthansa-Gruppe will heuer mehr als 4.500 Beschäftigte einstellen. In Wien sollen insgesamt 200 neue Jobs, hauptsächlich im IT-Bereich, dazukommen. Momentan arbeiten 45 IT-Spezialisten im Wiener "Center of Excellence Digital Workplace", so die AUA am Donnerstag. Andere IT-Kompetenzzentren unterhält die Lufthansa in Frankfurt und Hamburg. (APA, 20.2.2020)