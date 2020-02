Einige größere Entwicklungen in Linz und Klagenfurt. In Graz bewegt sich laut Maklern heuer wenig

In dieser Galerie: 2 Bilder Bei der Linzer Tabakfabrik sollte ab Jahresende am Projekt "Neubau3" gebaut werden. Visualisierung: Zechner & Zechner / expressiv Der Lakeside Park in Klagenfurt wird laufend erweitert. Foto: Lakeside Park|G.Steinthaler

Der Wiener Büromarkt ist zweifellos der größte und zumindest aus Investorensicht auch relevanteste des Landes. Doch auch in mancher Landeshauptstadt tut sich so einiges. Laut Remax Commercial sind beispielsweise Linz und Klagenfurt derzeit so etwas wie die "Bürohotspots" des Landes, wenn man von Wien absieht.

"In Klagenfurt sind in den letzten Jahren einige Tausend Quadratmeter an Büroflächen entstanden", heißt es in einer Aussendung. Fertiggestellt wurde Ende 2019 etwa das Projekt "Brain@Work" der Lilihill Gruppe, die bekanntlich auch das (umstrittene) Megaprojekt "Aviation City Klagenfurt" betreibt.

Am Viktringer Ring entstand ein Objekt mit rund 2000 m² an Büroflächen, die großteils von der Generali Versicherung angemietet wurden, und einem Ibis Styles Hotel, das im kommenden April eröffnet werden soll. Am Heiligengeistplatz wird – ebenfalls von der Lilihill Gruppe – das ehemalige Woolworth-Gebäude zu einem modernen Büro- und Geschäftshaus namens "The Holly" mit 11.600 m² an vermietbarer Fläche (davon rund 7000 für Büros) umgebaut.

Große Nachfrage

Weiters werden im Technologiepark "Lake Side Park" unweit der Alpen-Adria-Universität durch Erweiterungen bis ins Jahr 2030 weitere 25.000 m² an Büroflächen entstehen. Als Nächstes wird 2021 die sechste Baustufe mit 4000 m² an Büroflächen und einer Hochgarage mit 500 Stellplätzen fertiggestellt werden.

Die gerade im Endausbau befindliche fünfte Ausbaustufe mit 3900 m² Nutzfläche ist laut Sprecher David Pitschmann bereits voll vermietet, die Nachfrage sei weiterhin groß – auch von internationalen Unternehmen.

Auch in Linz sind einige Projekte in Planung oder Bau. Ende des Jahres sollte es etwa beim Hochhaus "Neubau3" (Arbeitstitel) auf dem Gelände der Tabakfabrik losgehen. Die Tiroler Bodner Gruppe (die zuletzt u. a. das Projekt "Perron" beim Salzburger Hauptbahnhof realisiert hat) will hier ein Gebäudeensemble mit vielfältigem Nutzungsmix (Wohnen, Arbeiten, Shops, Gastronomie, Hotel) und etwas mehr als 37.000 m² oberirdischer Nutzfläche errichten.

Die Pläne stammen vom Wiener Architekturbüro Zechner & Zechner, das Gesamtinvestitionsvolumen liegt bei 160 Millionen Euro. Laut Entwickler Bodner ist die Gesamtfertigstellung für 2025 zu erwarten.

Bescheidener Büromarkt

In Graz gestaltet sich der Büromarkt laut Alois Marchel von Remax Commercial Graz derzeit "eher bescheiden", es bewege sich relativ wenig. "Die Anfrage von namhaften Unternehmen nach neuen, modernen und innovativen Büroprojekten gibt es, es fehlen jedoch die Projekte dazu."

Etwas anders ist das in der Stadt Salzburg, wo die Prisma Gruppe im Vorjahr ihr Projekt "Stadtwerk" fertigstellte. Auf dem alten Stadtwerke-Areal im Stadtteil Lehen entstanden insgesamt rund 20.000 m² an Büroflächen (von denen noch nicht alle vermietet sind). Und in Puch südlich von Salzburg wird seit 2018 der "Wissenspark Urstein" sukzessive von Unternehmen besiedelt.

Das Projekt hatte zunächst mit argen Schwierigkeiten zu kämpfen, es war zwischenzeitlich zu einem dreijährigen Baustopp und einem Konkurs der Projektgesellschaft gekommen. Nun dürften die geplanten sechs Bauteile mit insgesamt rund 42.000 m² Nutzfläche aber nach und nach errichtet werden.

Großprojekt bei Innsbruck

Ein noch größeres Projekt ist derzeit westlich von Innsbruck in Bau. Es handelt sich dabei um den Gewerbe- und Technologiepark (GTP) Kematen mit insgesamt rund 65.000 m², der neben der Autobahn A 12 errichtet wird. Die erste Baustufe soll im kommenden Herbst abgeschlossen werden. Sie umfasst u. a. einen Bürokomplex über fünf Etagen mit ca. 3000 m², ein Businesshotel mit einer Fläche von ca. 3700 m², ein Restaurant, Service- und Werkstättenflächen mit gesamt ca. 1100 m² und Logistikflächen mit ca. 1500 m².

Generell seien die Entwicklungen in und um Innsbruck als "durchaus dynamisch" zu sehen, heißt es bei Remax Commercial. Im Jahr 2018 wurden mehrere kleinere Projekte mit weniger als 5000 m² Fläche fertiggestellt, 2019 gab es keine nennenswerten Großprojekte. In Bau befindlich ist nun aber auch ein Teil des Technologie- und Wirtschaftsparks (TWI) Innsbruck im Osten der Stadt mit ca. 8000 m² Nutzfläche. Hier sei die Fertigstellung für das erste Quartal 2021 zu erwarten. Und wie bereits berichtet, baut auch Entwickler Pema nun seinen dritten Turm namens "P3" beim Innsbrucker Hauptbahnhof. Die Baugenehmigung liegt nun vor.

Mietpreise im Neubau

Arno Wimmer von Remax Commercial Tirol sieht das wirtschaftliche Umfeld "derzeit noch grundsätzlich positiv, wenngleich Eintrübungen zu verzeichnen sind". Unabhängig von dieser Tatsache würden sich die Mietpreise für Büroflächen im Neubau geringfügig nach oben entwickeln. Laut Remax liegen die Büromieten in Innsbruck derzeit zwischen 8,25 und 12,50 Euro (durchschnittliche bis sehr gute Lage).

In Salzburg liegen die Büromieten aktuell zwischen 6,50 und 12,50 Euro, in Graz zwischen sieben und 11,50 Euro, in Linz zwischen 6,50 und 11,50 Euro, in St. Pölten zwischen 5,50 und 9,50 Euro, in Klagenfurt zwischen 5,50 und elf Euro und in Bregenz zwischen neun und 15 Euro. (red, 22.2.2020)