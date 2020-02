"Battle of the Pathogens" ist derzeit im WeChat als Minispiel verfügbar. Eine Stand-Alone-Version soll folgen.

Foto: Abacusnews

Ein Spiel das Coronaviren mit dem Finger zerschneiden und bekämpfen lässt: Battle of the Pathogens entsprang aus der Zusammenarbeit der Werbeabteilung des Haidian Viertels in China und der Nachrichtenagentur "People’s Daily". Entwickelt wurde das Spiel von Ohayoo, einer Firmentochter der TikTok-Gründer ByteDance, wie "Abacusnews" berichtete.

Ein weiblicher Charakter befindet sich am unteren Rand des Bildschirms. Viren lassen sich, wie beim Spiel Fruit-Ninja, mit dem Finger zerschneiden. Wie im echten Leben können sich die Viren vermehren und mutieren. Lässt man einen Erreger durch, steigt die Körpertemperatur, ersichtlich an einem Thermometer rechts am Bildschirmrand. Herabfallende Schutzmasken sollen als eine Art Power-Up dienen.

Virus lässt Online-Markt boomen

Aufgrund des Coronavirus sind Ausgangssperren in mehreren Teilen Chinas verhängt worden. Die Ausgangssperren brachten die Bürger dazu vermehrt Zeit im Internet und in Games zu verbringen, wie die "South China Morning Post" berichtete. Seitdem boomt der Online-Gaming Markt. Das Handyspiel Game for Peace soll, laut Bericht, am 25. Jänner zwischen 200 und 500 Millionen Yuan – zwischen 26 und 66 Millionen Euro – eingebracht haben.

Battle of Pathogens soll Spielern nicht nur den Frust abbauen lassen, der durch die lang anhaltenden Ausgangsperren sich anstaute, sondern auch über Viren und Epidemien informieren. Am Ende jeder Runde werden Gesundheitstipps eingeblendet. Das Spiel ist derzeit im WeChat, dem chinesischen Pendant zu WhatsApp, verfügbar. Später soll eine Stand-Alone-Version folgen. (emko, 21.02.2020)