Das Buch von Tom Sadowski sorgt bei Apple für Aufregung. Foto: Murmann Verlag

Apple geht gegen ein Buch vor, das angeblich Geschäftsgeheimnisse des Konzerns verrät. In "App Store Confidential" schreibt Tom Sadowski über seine Zeit beim Konzern. Sadowski war bis November 2019 für den App Store in Deutschland, Österreich und der Schweiz zuständig. Beobachter wundern sich allerdings über Apples Vorgehensweise, denn echte Geheimnisse verrät der Autor anscheinend nicht.

"Geschäftsgeheimnisse" oder doch nur Offensichtliches?

Wie als erstes die Zeit berichtete, hat Apple sowohl Sadowski als auch den Murmann Verlag aufgefordert, das am 18. Februar erschienene Buch zurückzuziehen. Die Auslieferung soll gestoppt, die im Handel befindlichen Exemplare zurückgerufen und alle Manuskripte vernichtet werden. Das Unternehmen spricht davon, dass in dem Buch Geschäftsgeheimnisse "von erheblichem wirtschaftlichem Wert" preisgegeben werden. Sadowski habe das Arbeitsverhältnis verletzt. Autor und Verlag weisen den Vorwurf zurück und wollen sich auch im Falle rechtlicher Schritte zur Wehr setzen.

In dem Buch geht es vor allem um persönliche Erlebnisse Sadowskis und Anekdoten. Golem vermutet, dass Apple Passagen über Feedback aus der Unternehmenszentrale aufstoßen. Aber auch darin seien eigentlich keine Geheimnisse enthalten. Der Wirbel um das Buch dürfte jedenfalls seiner Bekanntheit nur zuträglich sein und das Gegenteil von dem erzielen, was Apple erwirken will – ein klassischer Streisand-Effekt. (red, 20.2.2020)