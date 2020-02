Fast jeder Österreicher trennt Müll. 97 Prozent gaben in einer Imas-Umfrage 2019 an, dies zu tun. Drei Viertel der Befragten geht das Mülltrennen leicht von der Hand, und sie empfinden es nicht als zusätzlichen Aufwand. Die Altstoff Recycling Austria AG vermeldete in den vergangenen Jahren denn auch Sammelrekorde, 2019 lag dieser bei 1.092.000 Tonnen gesammelten Verpackungen und Altpapier.

Ältere trennen bewusster

Aber wie gut wissen die Österreicher wirklich darüber Bescheid, was in ihrer Gemeinde zum Beispiel in die Altstoffsammlung oder doch den Restmüll gehört?

"Es gibt einen Unterschied zwischen Alt und Jung", sagt Daisy Kroker, Geschäftsführerin des Verbands Österreichischer Entsorgungsbetriebe, der Interessenvertretung kommerzieller Entsorgungsbetriebe. "Junge trennen nicht wirklich bewusst, die ältere Generation ist konsequenter", erklärt sie. Eine von dem Verband beauftragte Befragung um Weihnachten vor zwei Jahren ergab, dass 84 Prozent der über 50-Jährigen auf Mülltrennung achteten, aber nur die Hälfte der unter 30-Jährigen.

Illustrationen: Marie Jecel

Lithiumbatterien können Brände verursachen

Aktuelle Problemkinder unter den falsch entsorgten Gegenständen sind Dinge, die Lithiumbatterien beinhalten. "Da denkt kaum jemand daran, wo die überall drinnen sind", sagt Kroker, dabei sind Lithiumbatterien leicht entzündlich. Kinderschuhe, die beim Auftreten blinken, beinhalten zum Beispiel solche Batterien, die einen Problemstoff darstellen und die für eine massive Zunahme von gefährlichen Bränden bei Entsorgungsbetrieben verantwortlich sind.

Wer sich nun einen Ruck geben und es künftig genauer nehmen will mit der Abfalltrennung, kann hier sein Wissen testen und nach eigenem Bedarf Gegenstände im untenstehenden Glossar nachschlagen. Im Zweifelsfall muss man sich immer an die Gemeinde wenden, denn in Österreich sind die Kommunen für Müllabfuhr, Mistplatz und Co zuständig, wobei sie dabei an Landes- und Bundesgesetze sowie EU-Recht gebunden sind. Die Europäische Union gibt im Übrigen vor, dass Österreich beim Wiederverwerten von Plastikmüll noch doppelt so gut werden muss: Derzeit werden nur 26 Prozent recycelt, dieser Wert muss bis 2030 auf 50 Prozent erhöht werden.

Trenn-Abc

Haben Sie gerade ein Stück Abfall zu Hause und wissen nicht, wohin damit? 2019 hat das damals als Landwirtschafts- und Nachhaltigkeitsministerium bezeichnete Ministerium einen Leitfaden herausgegeben, in dem zahlreiche Arten von Abfällen mit ihren entsprechenden Entsorgungsmöglichkeiten aufgelistet sind. Dieses Verzeichnis haben wir für die folgende Tabelle durchsuchbar gemacht:

(Gudrun Springer, Sebastian Kienzl, 26.2.2020)