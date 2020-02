Russe Alexander Bolschunow übernahm mit überlegenem Sieg in NorwegenFührung in Tour-Gesamtwertung

Therese Johaug immer wieder Schnellste der flotten Norwegerinnen. Foto: APA/AFP/NTB Scanpix/TERJE PEDERS

Meräker – Therese Johaug hat ihre Vormachtstellung auch auf der vierten Etappe der Ski-Tour untermauert. Die Weltcup-Leaderin führte am Donnerstag im norwegischen Meräker im Skating-Massenstart über 34 Kilometer vor Ingvild Flugstad Östberg (+ 4,0 Sek.) und Heidi Weng (1:21,6 Min.) einen weiteren norwegischen Dreifach-Erfolg an. Teresa Stadlober landete dreieinhalb Minuten zurück auf Rang neun.

Im Tour-Gesamtklassement verbesserte sich die Radstädterin um sechs Positionen auf Platz sieben (+ 6:40 Min.). Johaug führt mehr als zwei Minuten vor Östberg.

Bei den Herren übernahm der Russe Alexander Bolschunow durch einen überlegenen Sieg die Führung in der Tour-Gesamtwertung. Der Weltcup-Spitzenreiter setzte sich über 34 km im Massenstartmodus fast eine Minute vor den Norwegern Johannes Hösflot Kläbo und Emil Iversen durch. Der Salzburger Bernhard Tritscher kam nicht über Rang 52 hinaus.

Zum Abschluss der neuen sechsteiligen Serie stehen am Wochenende in Trondheim noch ein Sprint und eine 15-km-Verfolgung jeweils in der klassischen Technik auf dem Programm. Für Donnerstag waren ursprünglich 38-km-Massenstartrennen von Storlien in Schweden nach Meräker geplant gewesen. Aufgrund starker Windböen wurde der Streckenverlauf aber verändert. (APA, 20.2.2020)

Langlauf-Weltcup vom Dienstag in Meräker (NOR):

Damen, Skating-Massenstart (34 km): 1. Therese Johaug (NOR) 1:26:32,8 Std. – 2. Ingvild Flugstad Östberg (NOR) + 4,0 Sek. – 3. Heidi Weng (NOR) 1:21,6 Min. – 4. Ebba Andersson (SWE) 2:00,5 – 5. Astrid Jacobsen (NOR) 3:06,5 – 6. Tiril Udnes Weng (NOR) 3:10,3. Weiter: 9. Teresa Stadlober (AUT) 3:32,1

Weltcup-Gesamtwertung nach 27 von 40 Bewerben: 1. Johaug 1.890 Punkte – 2. Weng 1.303 – 3. Natalia Neprjajewa (RUS) 1.260. Weiter: 9. Stadlober 676