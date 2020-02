Leonard Nimoy (re.) als fieser Arzt, der Inspektor Columbo (Peter Falk) zu täuschen versucht – "Zwei Leben an einem Faden", 0.25 Uhr, ORF 2. Foto: ORF / Universal

18.30 MAGAZIN

Konkret: Skipisten-Versicherung Tausende Wintersportler müssen jedes Jahr nach Unfällen im Spital behandelt werden. Welche Versicherungen decken Skiunfälle ab? Bis 18.51, ORF 2

20.15 REMAKE

True Grit – Vergeltung(USA 2010, Ethan Coen, Joel Coen) Die 14-jährige Mattie (Hailee Seinfeld) heuert den abgehalfterten US-Marshal "Rooster" Cogburn (Jeff Bridges) an, um den Mord an ihrem Vater zu rächen. Die Coen-Brüder hielten sich näher an die Romanvorlage von Charles Portis als der John-Wayne-Western Der Marshal. Das Ergebnis ist deutlich dunkler und schlicht meisterhaft. Bis 22.15, Tele 5

20.15 FANTASY

Hellboy 2 – Die goldene Armee(USA/D/H 2008, Guillermo del Toro) Zum zweiten Mal lässt Guillermo del Toro (Shape of Water) Ron Perlman als Hellboy, den Dämon reinen Herzens, antreten. Barocke Fantasie trifft dabei auf jede Menge Ironie. Bis 20.15, RTL 2

22.25 THRILLER

Der Unbestechliche – Mörderisches Marseille(La French, F/B 2014, Cédric Jimenez) Ein engagierter Jugendrichter (Jean Dujardin) wird 1975 nach Marseille versetzt, wo er einen Drogenring zerschlagen soll. Der fiebrig und mit viel Seventies-Flair inszenierte Thriller basiert auf denselben Tatsachen wie William Friedkins The French Connection.Bis 0.30, 3sat

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Andreas Hofer – Held wider Willen Als einfacher Tiroler Gastwirt wagte er den Aufstand gegen Napoleon, von manchen wird er als Nationalheld verehrt, andere sprechen von religiösem Fundamentalismus. Wer war Andreas Hofer, und was wollte er? Universum History versucht, dieser Frage nachzuspüren. Bis 23.30, ORF 2

22.50 WESTERN

Zwölf Uhr mittags(High Noon, USA 1952, Fred Zinnemann) Ein Mann (Gary Cooper) allein auf leergefegter Straße beim Versuch, sich selbst treu zu bleiben – auch dann noch, wenn alle anderen das Weite suchen. Mit Grace Kelly als geprüfter Ehefrau und der Oscar-prämierten Filmmusik von Dimitri Tiomkin (Do Not Forsake Me, Oh My Darlin’).Bis 0.10, BR

23.00 THRILLER

Hell of High Water(USA 2016, David Mackenzie) Die Brüder Toby (Chris Pine) und Tanner (Ben Foster) rauben Banken aus, um die Familienranch zu retten. Zwei Texas Rangers (Jeff Bridges und Gil Birmingham) sind ihnen auf der Spur. Atmosphärische Mischung aus Neo-Western und Heist-Movie. Bis 1.05, ProSieben

0.25 KRIMI

Columbo – Zwei Leben an einem Faden(Columbo – A Stitch in a Crime, USA 1973, Hy Averback) Leonard Nimoy nicht als Spock, sondern als mörderischer Arzt Dr. Barry Mayfield. Ein Vintage-Highlight der zweiten Columbo-Staffel. Bis 1.35, ORF 2