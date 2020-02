Roger Stone wurde zu 40 Monaten Haft verurteilt. Foto: APA / AFP / Getty Images / Drew Agnere

Washington – Der frühere enge Gehilfe von US-Präsident Donald Trump, Roger Stone, ist am Donnerstag in seinem Prozess wegen Zeugenbeeinflussung zu 40 Monaten Haft verurteilt worden. Ihm wurde unter anderem vorgeworfen, in der Russland-Affäre Zeugen beeinflusst und vor Abgeordneten falsche Angaben gemacht zu haben.

Der Prozess hatte für große Aufmerksamkeit gesorgt, es ist eines der bedeutendsten Verfahren im Zuge der Ermittlungen zu möglichem Einfluss Russlands auf die Wahkampagne von US-Präsident Donald Trump im Jahr 2016. Stone muss zudem eine Strafe von 20.000 US-Dollar zahlen. Der zuständige Richter warf ihm bei der Urteilsverkündung vor, den Präsidenten gedeckt zu haben.

Einmischungsversuche von Trump

Der Präsident hatte mehrfach versucht, sich in das Verfahren einzumischen. Zuletzt waren vor etwa einer Woche mehrere Staatsanwälte zurückgetreten, als das Justizministerium auf offenbaren Druck Trumps seine Strafempfehlung von neun Jahren auf vier Jahre zurücksetzte. US-Justizminister William Barr war daraufhin mit Rücktrittsforderungen konfrontiert worden. Trump hatte angedeutet, er werde Stone im Falle einer Verurteilung womöglich begnadigen. Eine Reaktion auf das Urteil vom Präsidenten gab es vorerst nicht. (mesc, 20.2.2020)