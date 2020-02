Die coole Juba bringt Energie auf die Titanic. Foto: Juba

Freitag, 21.2.20

Wir dachten, dass wir den Valentinstag und die damit verbundene Thematik der Annäherungen auf dem Dancefloor schon vergangene Woche hinter uns gebracht hätten, aber offenbar besteht bei einigen noch Kuschelbedarf. Wer mitmachen will, geht heute bei House, Techno und Downtempo Gruppenschmusen ins Sass. Zugegeben, nur das Kollektiv heißt Gruppenschmusen, ob es dort wirklich zu Zungeneinsatz kommt, kann hier nicht versprochen werden.

Wer auf Nummer sicher gehen will, schaut zum Fishmarket in die Grelle Forelle. Dort gibt es einen Darkroom für garantiertes Gefummel. Manche kommen (!) auch wegen der Musik; die liefert heute die arge SPFDJ, die zwischen Trance und Gabba ordentlich Gas gibt. Wem das zu aggressiv ist, der wird am Pop- und Trashfloor glücklich!

Nicht ganz so aktuellen Pop gibt es im Weberknecht, wo bei Back On The Dancefloor den Hits aus 80ern und 90ern gehuldigt wird.

Hip-Hopper freuen sich über Heiße Nächte im B72 – Verbz & Mr Slipz kommen aus England und Capriisun aus den USA herbei, um mit gereimter Wortakrobatik vorstellig zu werden. Neue Musik der alten Schule mit Kopfnick-Alarm!

Hocherfreulich ist auch der Besuch der Londoner DJ Juba, die bei On Fleek den Club Titanic mit energiegeladener Tanz- und Schwitzmusik aus Nigeria und dem Internet fluten wird.

Wenn die Super Unusual Beings heute nicht selbst veranstalten würden, wären sie dort. Auch sie sind Fans von progressiven Clubsounds, die aus Afrika oder Südamerika kommen. Afro-Bass bis Baile bringen sie ins rrr.

Samstag, 22.2.20

Der Ball der Gefühle findet dieses Mal im Grillx statt; leiwande Drag Queens werden sich in Schale werfen und verlangen das auch zu Recht vom Publikum. Endlich wieder Glitzerfummel rausholen!

Techno aus Amsterdam vom Jungspund Jayzo gibt’s einstweilen bei Techno Entgleist in der Grellen Forelle.

Die Reihe Rhythm Science feiert ihr zweites Jubiläum im Sass, dazu hat man Alberto Gerardi aus Venedig eingeladen, der mit intelligentem House überzeugt. Im Rhiz bewegt man sich von groovigem House zu hartem Techno. Gast ist heute die DJ Sevil aus Istanbul. (abs, 21.2.2020)