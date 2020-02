In einer Robe der österreichischen Designerin Eva Poleschinski bestritt Maria Großbauer (rechts) ihren letzten Opernball als Organisatorin. Für das Kleid wurden in 400 Arbeitsstunden 25 Meter Stoff verarbeitet, 1.500 Blüten wurden von Hand bestickt. Die Farbe wurde an den Blumenschmuck und das Motto "Königin der Nacht" angepasst.

Nadja Swarovski setzte auf ein Kleid von Alexandre Vauthier.