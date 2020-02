Take-Two geht gegen die "Hot Coffee"-Mod bei "Red Dead Redemption 2" vor. Nacktheit ist übrigens keine dabei. Foto: Screenshot/Gamestandard

Rockstar Games Mutterkonzern Take-Two gehen gegen eine Sex-Mod beim Western-Epos Red Dead Redemption 2 vor. Konkret handelt es sich dabei um ein Mini-Spiel namens "Hot Coffee", das erstmals in GTA San Andreas aufgespürt wurde. Im Quellcode wurde ein Abschnitt gefunden, bei dem Protagonist CJ Sex mit einer seiner Freundinnen hat. Rockstar entschied sich im letzten Moment offenbar dagegen, das Sex-Spiel zu integrieren. Seither ist "Hot Coffee" vielerorts erneut aufgetaucht.

Sex wird zum Mini-Spiel

Auch bei Red Dead Redemption 2 wurde die Mod nun integriert. Dabei geht es darum, Prostituierte im Salon anzusprechen und sie dann auf einen heißen Kaffee einzuladen. Wird auf die Einladung eingegangen, hat man dann im Rahmen eines Mini-Spiels Sex. Wichtig ist dabei, die richtige Abfolge der Knöpfe zu beachten. Im Original des Games wird immerhin impliziert, dass Protagonist Arthur Morgan Geschlechtsverkehr hat. Dieser ist bei der Mod voll und ganz zu sehen.

Mehrere Verletzungen

Rockstar Games und Take-Two haben nun einen der Modder kontaktiert und ihn unter Androhung einer Klage aufgefordert, das Projekt offline zu nehmen. Berufen wird dabei auf das Enduser-Agreement und Code of Conduct. Zudem stößt sich Take-Two konkret daran, dass bei der Mod sexuelle Inhalte dabei sind. Red Dead Redemption 2 ist übrigens ab 18 Jahren freigegeben und nach der Konsolenversion mittlerweile für PC erschienen. Die Mod ist auch nur für letztgenannte Ausgabe verfügbar.

Keine Nacktheit und neuen Assets

Gegenüber PCGamesN zeigt einer der beteiligten Modder Unverständnis: "Ich bin ehrlich gesagt überrascht und hätte nicht damit gerechnet, dass Take-Two sich derart Gedanken über eine Singleplayer-Mod macht. Rockstar Games hat Prostituierte hinzugefügt – wenn dann jemand eine minderqualitative Mod hochlädt, ist das plötzlich 'unangebracht'". Nacktheit gibt es bei "Hot Coffee" übrigens keine. Es werden dabei auch nur Assets verwendet, die bereits im Spiel sind.

Ah Shit, here we go again

"Hot Coffee" hat in der Vergangenheit allerdings bereits für massives Kopfzerbrechen bei Rockstar und Take-Two gesorgt. Als die Mod 2005 in aller Munde war, entschied sich das Entertainment Software Rating Board (ESRB) die Altersbegrenzung des Spiels zu erhöhen. Das "Adults Only"-Prädikat führte in weiterer Folge dazu, dass man das Spiel in den USA nicht mehr in Geschäften kaufen konnte. Erst ein nachträglicher Patch machte die Entscheidung des ESRBs rückgängig.

Modder will sich nicht abbringen lassen

Bei Red Dead Redemption 2 soll "Hot Coffee" weiterhin bestehen bleiben. Der Modder sagt gegenüber PCGamesN, dass er aktuell nicht vorhabe, diese offline zu nehmen. "Ich habe die Mod hochgeladen und habe als einziger die Rechte, diese auch wieder zu löschen. Ich weiß noch nicht, was ich machen werde. Ich plane aber nicht, sie offline zu nehmen", zeigt sich der Entwickler kampfbereit. (red, 21.2.2020)