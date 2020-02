Unternehmen will künftig schärfer gegen Werbebetrug vorgehen – Maschinenlernen hilft bei der Entdeckung

Im Play Store stehen eine Unzahl an Apps zur Verfügung, aber manche davon meinen es nicht gut mit ihren Nutzern. Von dieser Sorte gibt es nun 600 weniger. Screenshot: STANDARD

Es ist ein Wettlauf zwischen böse Absichten hegenden Entwicklern und Google: Während der Android-Hersteller einiges unternimmt, um die Regeln rund um seinen Play Store durchzusetzen, versuchen andere immer neue Wege zu finden, um diese zu unterlaufen. Nun kann wieder einmal Google einen Erfolg in dieser Hinsicht verbuchen.

Rauswurf

In einem Blogeintrag kündigt Google ein schärferes Vorgehen gegen aggressive Werbeformate an. Als ersten Schritt habe man fast 600 Apps aus dem Play Store entfernt, sowie den Herstellern den Zugang zu Googles Werbeplattformen abgedreht. Alle diese Apps einte, dass sie gegen die Werberichtlinien von Google verstießen. Dazu gehörte etwa die Anzeige von Werbung, die komplett das Geschehen überlagert und so die Funktionalität des Geräts beeinträchtigt. Ein weiteres Thema sind Apps, die Werbung außerhalb des eigenen Programms anzeigen.

Hinter beiden Methoden steht die Absicht des Werbebetrugs. Es sollen die Nutzer also dazu gebracht werden, unabsichtlich auf Werbeeinschaltungen zu klicken, um damit dann Geld zu verdienen.

Maschinenlernen

Beides Dinge, die wie gesagt schon bisher verboten waren, aber von den Entwicklern gut verschleiert wurden. Google hat nun nach eigenen Angaben neue, auf Maschinenlernen basierende, Technologien entwickelt, die selbst herausfinden, wenn etwa eine Werbung außerhalb des Kontexts einer App angezeigt wird. Generell betont das Unternehmen, dass man künftig noch weitere Investitionen vornehmen wolle, um schärfer gegen solchen Missbrauch vorzugehen. (apo, 21.02.2020)