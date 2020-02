Alkmaar – Mit gemischten Gefühlen hat der LASK die Rückreise aus Alkmaar angetreten. Bis zur 86. Minute lagen die Linzer am Donnerstag im Hinspiel des Europa-League-Sechzehntelfinales auf Siegkurs, ehe ein Handelfer noch den Ausgleich brachte. Die Ausgangsposition für das "Wiedersehen" ist dennoch gut. "Ein kompliziertes Spiel gegen einen starken Gegner und den Wind", resümierte Trainer Valerien Ismael.

AZ Alkmaar

Die Reaktionen der Spieler nach dem Abpfiff fielen gedämpft aus. Das späte 1:1 durch ein unglückliches Handspiel James Hollands und den folgenden Elfer Teun Koopmeiners' machte eine noch bessere Ausgangslage zunichte. "Das ärgert einen, weil wir eigentlich nicht viel zugelassen haben", erklärte Gernot Trauner. Für den Kapitän war aber ebenso wie für Ismael klar, dass man am kommenden Donnerstag eine "gute Ausgangsposition" habe. Unschuldig am Gegentreffer war jedenfalls der kurz nach der inkriminierten Szene konsultierte Videoschiedsrichter (VAR). Der kam erstmals in der laufenden Saison in der EL zum Einsatz hatte schon in der zweiten Minute einen bereits gepfiffenen Elfer gegen den LASK rückgängig gemacht. "Es war eine faire Entscheidung", gestand Holland.

So klaglos der VAR funktionierte, so sorgten die widrigen äußeren Bedingungen für Gesprächsstoff. Der Wind in Nordholland zeigte sich von seiner erbarmungslosen Seite. "Es war sicher nicht schön anzuschauen. Es war auch am Platz nicht schön zu spielen", beschrieb Trauner das Szenario. "Es war schwierig, die Bälle abzuschätzen. In der ersten Hälfte, als wir gegen den Wind gespielt haben, hast du fast keine Bälle hinter die Abwehr spielen können, weil er immer stehengeblieben ist."

Für das Pressing des LASK war das freilich kein Hindernis, das Werkl lief über weite Phasen durchaus erfolgreich. Die viel gepriesene, junge Offensivreihe der Hausherren, machte nur selten auf sich aufmerksam. "Für sie ist das Spiel, das sie wollten, nicht zustande gekommen. In diesem Sinn haben wir es ganz gut gemacht", befand Trauner, dessen Mannschaft als selbsterklärter Außenseiter nach Alkmaar gefahren war.

Direkt nach dem Spiel: LASK-Coach Valerien Ismael und Reinhold Ranftl im Gerspräch. Foto: REUTERS/Wolfgang Rattay

Was gegen den Tabellenzweiten der Eredivisie hingegen nicht ganz nach Wunsch funktionierte, war das Umschaltspiel. "Wir können es nach Ballgewinnen besser ausspielen, und das werden wir in der nächsten Woche zeigen", betonte Mittelfeldakteur Peter Michorl. "Die Führung war ein bisschen glücklich", meinte er im Hinblick auf das 1:0 durch Marko Raguz, der in der 26. Minute nach einem schlecht geklärten Einwurf von Holland sein viertes Europacuptor markierte.

Auch der U21-Teamspieler trauerte einem besseren Resultat nach. "Es wäre schon mehr drinnen gewesen, vor allem zum Schluss der ersten Hälfte haben wir sie ganz gut im Griff gehabt", sagte Raguz und versprach: "Wir müssen uns verbessern und werden schauen, dass wir zu mehr Chancen kommen."

Ismael ("Es war nicht unser bestes Spiel") führte die zurückhaltenden Kommentare seiner Kicker weniger auf die Enttäuschung über das Resultat, denn "über das Spiel" zurück. "Es geht bei uns immer um die Leistung, und da waren wir heute nicht ganz zufrieden. Weil der Gegner es gut gemacht hat. Aber auch der Wind, das war extrem schwierig", gab der Franzose zu Protokoll, stellte zugleich aber klar, auf eine "insgesamt reife Leistung" stolz zu sein.

Für den Erfolgscoach, stand fest, dass seine Elf "wieder einen Schritt nach vorne gemacht" hat – abzulesen etwa am Defensivverhalten. "Alkmaar hat es mit langen Bällen probiert. Wir haben heute aber einige Situationen viel besser verteidigt als gegen Salzburg. In Zukunft haben wir da auch Lösungen", war Ismael überzeugt.

Am kommenden Donnerstag muss im Linzer Stadion ein Sieg her, um sich den "Bonus", wie Ismael den Einzug ins Achtelfinale bezeichnet, abzuholen. "Wir wissen, was auf der Gugl möglich ist", verkündete er – und versprach: "Wir werden uns steigern, weil wir wissen, was der Gegner kann und was auf uns zukommt." In der EL-Gruppenphase gab es nach einem Auswärts-0:0 bei PSV Eindhoven zuhause ein triumphales 4:1. "Das ist vielleicht ein gutes Omen", meinte Ismael. (APA; 21.2.2020)