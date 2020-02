Genua/Udine – Lazio Rom ist in der italienischen Fußball-Meisterschaft seit mittlerweile 19 Spielen ungeschlagen, 15 davon wurden gewonnen. Nächster Gegner ist nun Sonntagmittag (12.30 Uhr) auswärts der Tabellen-18. Genoa, der sich unter Trainer Davide Nicola wieder im Aufwind befindet. Italiens ältester Proficlub (gegründet 1893) ist seit vier Partien ungeschlagen und hat die jüngsten beiden Matches gewonnen.

Der Adler ist übrigens echt. Foto: APA/AFP/FILIPPO MONTEFORTE

Als Nicola die Genuesen Ende Dezember als bereits dritter Coach in dieser Saison übernommen hatte, waren sie mit elf Punkten (zwei Siege, fünf Remis) aus 17 Spielen noch Letzter der Serie A. Doch unter dem neuen Coach benötigte man nur sieben Runden, um mit drei Siegen und zwei Remis dieselbe Ausbeute zu schaffen. Nun fehlt nur noch ein Zähler auf einen Nichtabstiegsplatz. Zuletzt beeindruckte Genoa mit einem 3:0 in Bologna, dem ersten Auswärtssieg seit über einem Jahr, und ist zudem seit 235 Minuten ohne Gegentor.

Lazio (56 Punkte) liegt wiederum lediglich einen Zähler hinter Spitzenreiter und Serienmeister Juventus Turin, der bereits am Samstagabend (18.00 Uhr) in Ferrara beim Schlusslicht SPAL gastiert. Und auch der Tabellendritte Inter Mailand (54), der zuletzt am Sonntag im Schlager in Rom 1:2 gegen Lazio und damit auch Platz eins verloren hatte, steht im Heimspiel am Sonntagabend (20.45) gegen den Tabellen-17. Sampdoria Genua vor einem Pflichtsieg.

Udinese, der neue Club des noch im Aufbautraining befindlichen ÖFB-Teamspielers Sebastian Prödl, tritt am Samstag (15.00 Uhr) in Bologna an und hofft dabei auf einen vollen Erfolg. Denn aus den jüngsten fünf Runden holte der Club aus Udine nur zwei Zähler, womit sich der Vorsprung auf Genoa von zehn auf vier Punkte reduzierte. (APA, 21.2.2020)