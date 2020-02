Der Opernball gehört im ORF zu den meist gesehenen Sendungen des Jahres. Foto: Matthias Cremer

Wien – Der Opernball ist im Fernsehen erneut auf großes Interesse gestoßen. Bis zu 1,506 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wollten sich am Donnerstagabend die ORF 2-Übertragung des Balls der Bälle nicht entgehen lassen. "Die Eröffnung" ab 21.40 Uhr verfolgten im Schnitt 1,378 Millionen bei einem Marktanteil von 49 Prozent, so der ORF am Freitag in einer Aussendung.

Red Carpet sahen 1,2 Millionen

Den Einzug der Gäste über den Red Carpet und die Feststiege sowie die Schnitzeljagd von Mirjam Weichselbraun, Teresa Vogl und Alfons Haider durch das Haus am Ring verfolgten um 21.10 Uhr im Schnitt 1.245.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Das auf die Eröffnung folgende Fest sahen ab 23.05 Uhr durchschnittlich 896.000 bei einem Marktanteil von 48 Prozent. Auch "Trends im Dreiviertel-Takt" um 20.15 Uhr stieß auf großes Interesse: 1.047.000 (Marktanteil 33 Prozent) stimmten sich mit Astrid Brunnbauers Doku auf den Abend ein. Insgesamt waren 2,442 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bzw. 32 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren beim "Opernball"-Abend dabei, so der ORF.

"Alles Walzer" hieß es gestern aber nicht nur in Österreich: Auch 3sat und der BR übernahmen die ORF-Bilder aus der Wiener Staatsoper. Besonders gut genutzt wurde auch hier die Eröffnung mit 690.000 Zuschauerinnen und Zuschauern auf 3sat und 790.000 beim BR. (APA, 21.2.2020)