Die deutsche Kanzlerin und zwei Vertreter der "vier Sparsamen" (Sebastian Kurz und der niederländische Premier Mark Rutte). Foto: EPA/OLIVIER HOSLET

Brüssel (APA) – Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sind vor Beginn des zweiten Gipfeltags in Brüssel mit der Allianz der vier Nettozahlerländer Österreich, Niederlande, Dänemark und Schweden zusammengekommen. Zuvor hatten sich die "vier Sparsamen" ("Frugal Four") zu Beratungen bei EU-Ratspräsident Charles Michel eingefunden.

"Wir sind gut abgestimmt in der Gruppe der Nettozahler und vertreten hier auch unsere Position", sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz in der Nacht auf Freitag. Die vier Staaten wollen einem Budgetplan nur gemeinsam zustimmen.

Trotz viel Kritik an seinem Budgetvorschlag will Michel offenbar keinen neuen Entwurf für den Mehrjahreshaushalt der EU 2021–2027 vorlegen. Entsprechende Meldungen wurden in Delegationskreisen beim EU-Gipfel in Brüssel für zutreffend erklärt, eine endgültige Bestätigung durch den Ratspräsidenten gibt es aber nicht.

Intensive nächtliche Verhandlungen

Die Beratungen über den EU-Finanzrahmen wurden am Freitag von den 27 EU-Staats- und Regierungschefs in versammelter Gipfelrunde um 11 Uhr fortgesetzt. Eine gewisse Verzögerung wurde nicht ausgeschlossen. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wollte davor eine Stellungnahme abgeben. Nach Angaben von Diplomaten hatte Michel bis 7 Uhr Früh Vieraugengespräche geführt.

Kurz berichtete in der Nacht auf Freitag von sehr intensiven Verhandlungen. Zuvor hatte er mit dem EU-Ratspräsidenten sowohl ein bilaterales Gespräch als auch eine Unterredung zusammen mit der Nettozahlergruppe.

Michels Budgetplan für die sieben Jahre liegt bei rund 1.095 Milliarden Euro – das entspricht 1,074 Prozent der Wirtschaftsleistung. Die Nettozahler-Allianz pocht darauf, das Budget auf 1,0 Prozent der Wirtschaftsleistung zu begrenzen. Länder wie Frankreich oder Spanien kritisierten die Einschnitte bei den Agrarhilfen. Besonders östliche Staaten fordern mehr Geld für die Regionalprogramme.

Babiš bekräftigt Kritik an Österreich

Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babiš hat die Nettozahlergruppe vor dem zweiten Sondergipfeltag zum EU-Finanzrahmen neuerlich massiv kritisiert. "Ich weiß nicht, warum wir überhaupt gekommen sind, wenn die Gruppe der Nettozahler sagt, sie will höchstens ein Prozent der Wirtschaftsleistung zahlen. Das ist ein Unterschied von 75 Milliarden Euro."

Gleichzeitig wollen Länder wie Österreich aber ihre "Rabatte behalten. Das bezahlen die anderen. Hier es geht um 14,5 Milliarden Euro." Babiš sagte, dass man "hoffentlich heute heimfliegen" könne, bewegten sich die Nettozahler nicht. Dass sich die Nettoempfänger bewegen müssten, stellte der Tscheche hingegen in Abrede. Wie es nun weitergehe, wisse er, Babiš, nicht, sagte er auf die Frage, ob ein neuer Sondergipfel notwendig werden würde.

"Die meisten sind nicht sehr optimistisch, dass es diesmal zu einer Einigung kommt", sagte Rumäniens Präsident Klaus Werner Iohannis. Es werde wohl einen weiteren Gipfel brauchen. Wann dieser sein könnte, wisse er nicht. Die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin rief hingegen dazu, dass man "gemeinsam einen Kompromiss finden" müsse. Eine Einigung noch heute werde aber "sehr schwierig". Der Brexit erleichtere die Sache nicht. (APA, 21.2.2020)