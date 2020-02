Stephanie Venier fährt aufs Stockerl. Foto: APA/AFP/FABRICE COFFRINI

Crans-Montana – Die erste Damen-Weltcupfahrt in Crans-Montana hat einen Heim-Doppelsieg für die Schweiz gebracht. Hinter Lara Gut-Behrami und Corinne Suter lieferte Stephanie Venier am Freitag als Dritte wieder einmal ein Positiv-Erlebnis für die ÖSV-Abfahrtsdamen. Nina Ortlieb wurde im Ersatzrennen für Sotschi zudem Sechste. Für Gut-Behrami war der 25. Weltcup-Sieg der erste seit über zwei Jahren.

Das Rennen in Crans war wie immer geprägt von einer wegen starker Sonneneinstrahlung aufweichenden Piste. Zudem war die Abfahrt nach einem Sturz der Österreicherin Elisabeth Reisinger lange unterbrochen. Die Europacup-Gesamtsiegerin aus Oberösterreich, zuletzt in Garmisch und Bansko jeweils beste ÖSV-Abfahrerin, musste mit dem Hubschrauber von der Unfallstelle geflogen werden. Am Samstag folgt in Crans die Original-Abfahrt, am Sonntag eine Kombi. (APA, 21.2.2020)

Endstand der Damen-Weltcupabfahrt in Crans-Montana (Ersatz für Sotschi):

1. Lara Gut-Behrami (SUI) 1:27,11 Min.

2. Corinne Suter (SUI) 1:27,91 +0,80

3. Stephanie Venier (AUT) 1:28,03 +0,92

4. Petra Vlhova (SVK) 1:28,19 +1,08

5. Breezy Johnson (USA) 1:28,37 +1,26

6. Nina Ortlieb (AUT) 1:28,43 +1,32

7. Federica Brignone (ITA) 1:28,46 +1,35

. Joana Hählen (SUI) 1:28,46 +1,35

9. Marta Bassino (ITA) 1:28,47 +1,36

10. Elena Curtoni (ITA) 1:28,48 +1,37

11. Ester Ledecka (CZE) 1:28,49 +1,38

12. Ilka Stuhec (SLO) 1:28,58 +1,47

13. Tina Weirather (LIE) 1:28,61 +1,50

14. Romane Miradoli (FRA) 1:28,65 +1,54

15. Nicole Schmidhofer (AUT) 1:28,75 +1,64

16. Nicol Delago (ITA) 1:28,91 +1,80

17. Wendy Holdener (SUI) 1:29,09 +1,98

18. Tamara Tippler (AUT) 1:29,11 +2,00

. Tiffany Gauthier (FRA) 1:29,11 +2,00

20. Priska Nufer (SUI) 1:29,24 +2,13

21. Francesca Marsaglia (ITA) 1:29,43 +2,32

22. Kira Weidle (GER) 1:29,55 +2,44

23. Marie-Michele Gagnon (CAN) 1:29,66 +2,55

24. Alice McKennis (USA) 1:29,87 +2,76

25. Roni Remme (CAN) 1:29,94 +2,83

26. Jennifer Piot (FRA) 1:30,06 +2,95

27. Laura Pirovano (ITA) 1:30,29 +3,18

28. Nadia Delago (ITA) 1:30,31 +3,20

29. Alice Merryweather (USA) 1:30,34 +3,23

30. Julia Pleschkowa (RUS) 1:30,52 +3,41

Weiter: 32. Franziska Gritsch (AUT) 1:30,60 +3,49 34. Mirjam Puchner (AUT) 1:30,83 +3,72 37. Michaela Heider (AUT) 1:31,78 +4,67

Ausgeschieden: Elisabeth Reisinger (AUT), Ramona Siebenhofer (AUT), Veronique Hronek (GER), Michaela Wenig (GER), Jacqueline Wiles (USA), Jasmine Flury (SUI), Michelle Gisin (SUI)