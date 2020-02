Netflix und andere Streamingdienste boomen in Österreich

Netflix und andere Streamingdienste boomen. Das zeigt sich in den aktuellen Zahlen der Telekombehörde RTR hervor. Im 3. Quartal wurden in Österreich 490.700 Terabyte mobiles Datenvolumen verbraucht. On top liegt weiterhin der Datenkonsum über das Festnetz mit einem Verbrauch von 980.000 Terabyte", dies geht aus dem aktuellen Internet Monitor der RTR hervor.

"Wenn wir ‚fest‘ und ‚mobil‘ in einen Topf werfen, waren das im Schnitt insgesamt 108 Minuten, die jeder in hoher Qualität über seinen Internetzugang gestreamt hat. Heuer erreichen wir da sicher noch die Zwei-Stunden-Grenze", kommentiert RTR-Chef Klaus M. Steinmaurer die Zahlen. (red, 21.2. 2020)