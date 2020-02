Youtuberin Natalia Taylor fotografierte sich in Ausstellungsräumen, die zum vermeintlichen Urlaubsort passen

Die Youtuberin Natalia Taylor hat ihren Fans auf Instagram vorgegaukelt, für einen Luxusurlaub nach Bali gereist zu sein. In einem Bild sitzt sie bei einer Reihe an Palmen, im nächsten genießt sie offenbar ein Bad, im dritten telefoniert sie. Kurz davor postete sie in ihrer Story Videos von einem abfliegenden Flugzeug.

Dabei hinterließ die Bloggerin aber bewusst einige verdächtige Hinweise: So sind auf einigen der Fotos eindeutig Etiketten von Ikea zu sehen. Auch sind die Pflanzen im Hintergrund der Bilder bei genauerem Hinsehen nicht echt.

Nie in Bali

Tatsächlich war Taylor nie in Bali. Bei dem Unterfangen handelte es sich um einen Scherz an ihre Follower, den sie auch filmte. Zusätzlich dokumentierte die Influencerin den Prozess und lud dazu ein Video auf Youtube hoch. Auf der Plattform zählt sie 1,9 Millionen Follower.

Taylors Aufklärungsvideo. Natalia Taylor

Taylor engagierte dafür eine Freundin, die als Fotografin arbeitet, zog und schminkte sich so luxuriös wie möglich, und fuhr zum Möbelverkäufer in der Nähe. Im Geschäft versuchten sie, so wenig Aufmerksamkeit der Mitarbeiter wie möglich zu erhaschen und machten sich auf die Suche nach Ausstellungsräumen, die zu dem Urlaubsort passen. Dort erstellten sie dann die Bilder. Ihrem Video zufolge erkannte kaum jemand der Follower den Streich, zu einem großen Teil erhielt sie positive und lobende Kommentare. (red, 23.2.2020)