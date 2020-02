Bürgeranwalt, Die Ungläubigen vom Hindukusch, Schlacht am Little Bighorn, ORF-Legende Gerhard Bronner, Elysium, Casino Royale, Wind River. Im Radio: Harald Mahrer im Journal zu Gast

Fasching kann ziemlich traurig sein: Dem Gabelstaplerfahrer Ferdinand Weitel (Gerhard Polt) wurden unnütze Versicherungen aufgeschwatzt. Zum Glück entdeckt eine Sekretärin (Gisela Schneeberger) ihre Sympathie für ihn: "Kehraus", BR, 20.15 Uhr. Foto: BR

18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Themen: Ein Jugendlicher braucht eine spezielle Beinprothese. / Nachgefragt. Ein seltener Gendefekt. Bekommen Betroffene eine qualifizierte Betreuung bezahlt? / Wann kann man aus Lebensversicherungen aussteigen? Bis 19.00, ORF 2

19.30 DOKUMENTATION

Die Ungläubigen vom Hindukusch – Die bunte Kultur der Kalasha Im Norden Pakistans praktiziert das Volk der Kalasha einen Mehrgottglauben, der eng verbunden ist mit der Natur. Bis 20.15, Arte

20.15 SATIRE

Kehraus (D 1983, Hans Christian Müller) Ein Versicherungsvertreter schwatzt dem Gabelstaplerfahrer Ferdinand Weitel (Gerhard Polt) am Rosenmontag nutzlose Versicherungen auf. Die Polizzen machen fast die Hälfte von dessen Nettogehalt aus. Gerhard Polt wurde für seine Leistung in der treffsicheren Satire mit dem Ernst-Lubitsch-Preis ausgezeichnet. Zu Recht! Bis 21.45, BR

20.15 DOKUMENTATION

Krieg und Show – Die Schlacht am Little Bighorn Zeitungen, frühe Show-Darbietungen wie "Buffalo Bill’s Wild West Show" und später unzählige Filme haben die Schlacht gegen die Ureinwohner in den Vereinigten Staaten des 19. Jahrhunderts in unserem Bewusstsein verankert. Um 21.10 wird mit Billy the Kid ein weiterer popu lärer Americana-Mythos beleuchtet. Bis 22.00, Arte

20.15 DOKUMENTATIONEN

ORF-Legenden: Gerhard Bronner Die Doku von Christian Hager zeichnet das Leben des Autors, Musikers und Kabarettisten anhand von Archivmaterial und Interviews nach. Ab 21.10 folgen Karl Farkas und Ernst Waldbrunn. Bis 22.50, ORF 3

20.15 SCIENCE-FICTION

Elysium (USA 2013, Neill Blomkamp) Im Jahr 2154 lebt eine kleine Schicht von Privilegierten auf der Raumstation Elysium, wo Verteidigungsministerin Delacourt (Jodie Foster) strenge Anti-Immigrations-Gesetze forciert. Die arbeitenden Massen müssen auf der heruntergekommenen und übervölkerten Erde ihr Auskommen finden. Ein zum Tode geweihter Arbeiter (Matt Damon) wird zum An führer einer Revolution. Wie schon bei seinem formidablen Debüt District 9 verschränkt der südafrikanische Regisseur Neill Blomkamp Science-Fiction mit Gesellschaftskritik. Bis 22.20, Vox

20.15 AGENTEN-THRILLER

James Bond – Casino Royale (GB/CZE/USA 2006, Martin Campbell) Auch schon wieder 14 Jahre ist es her, dass Daniel Craig der James Bond-Serie einen gehörigen Adrenalinstoß verpasste. Sein Debüt in der Titelrolle hält bis heute als einer der besten Filme der Bond-Reihe. Als hin reißende Vesper Lynd betört Eva Green.

Bis 22.35, ORF 1

22.10 COMEBACK

Peter Rapp – Als wäre es gestern gewesen Rund 5500 Sendungen soll Peter Rapp in den vergangenen 50 Jahren moderiert haben. Der ORF widmet ihm eine Nostalgieshow, in der das TV-Original Anekdoten erzählt und dazu Ausschnitte aus dem Archiv präsentiert. Bis 23.00, ORF 2

22.35 THRILLER

Wind River – Tod im Schnee (CAN/GB/USA 2016, Taylor Sheridan) Ein Wildhüter (Jeremy Renner) findet im Indianerreservat "Wind River" in Wyoming die barfüßige Leiche einer indigenen 18-Jährigen. Zusammen mit einer FBI-Agentin (Elizabeth Olson) macht er sich an die Auf klärung, stößt aber auf eine Mauer des Schweigens. Der Regisseur des atmosphärisch dichten Thrillers, Taylor Sheridan, lieferte bereits die Drehbücher zu Sicario und Hell or High Water. Die Musik zu Wind River steuerten Nick Cave und Warren Ellis bei. Bis 0.15, ORF 1