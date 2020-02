Pressestunde mit Harald Mahrer, Metropolis, Oktoskop, Klangreise in Erlebnis Bühne, Fly Rocket Fly – Mit Macheten zu den Sternen, dazu die Radiotipps

James D’Arcy (links) und Kenneth Branagh in Christopher Nolans oscarprämiertem Kriegsdrama "Dunkirk", 20.15 Uhr, ORF 1. Foto: AP / Warner Bros.

11.05 INTERVIEW

Pressestunde: Harald Mahrer Der Wirtschaftskammerpräsident stellt sich Fragen von Christoph Kotantko (Oberösterreichische Nachrichten) und Claudia Dannhauser (ORF). Bis 12.00, ORF 2

12.30 MAGAZIN

Orientierung: Marco Politi – Der Papst in der Zange Im Buch Das Franziskus-Komplott übt der Vatikan-Journalist Politi Kritik an den Machtinteressen der mächtigen konservativen katholischen Kirche. Den Papst bezeichnet er mit seiner dringlichen sozialen Botschaft als einen Propheten und glaubt nicht, dass dieser im Ringen um eine Kirche, die nah bei den Menschen ist, aufgeben wird. Bis 13.00, ORF2?

16.55 MAGAZIN

Metropolis Themen: Berlinale-Leitung. / Matteo Garrone. / Eliza Hittmans Abtreibungsdrama. / Metropole Budapest. / Klang- und Hörkunst von Lawrence Abu Hamdan. / Kunst aus dem Baumarkt: Bastel dir deinen Ai Weiwei! Bis 17.40, Arte

20.10 FILMABEND

Oktoskop: Under the Underground Die schrägen Kamerawelten Angela Christliebs. Die Regisseurin und ihr Protagonist sind zu Gast bei Lukas Maurer. 21.30, Okto

20.15 MAGAZIN

Erlebnis Bühne Eine Klangreise aus dem Goldenen Saal des Wiener Musikvereins von winterlichem zu orientalisch-angehauchtem Kolorit. Philharmonisches Konzert mit Valery Gergiev. Bis 21.55, ORF 3

20.15 KRIEGSDRAMA

Dunkirk (USA 2017, Christopher Nolan) Mai 1940: Die nordfranzösische Hafenstadt Dünkirchen ist von der deutschen Wehrmacht eingekesselt, 400.000 Soldaten der Alliierten befinden sich auf den Stränden in aussichtsloser Lage. Die britische Marine startet eine Rettungsaktion. Mit Tom Hardy, Fionn Whitehead, Harry Styles und Mark Rylance. Bis 22.00, ORF 1

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Der große Basar in Brüssel – Wer bietet weniger? Gäste bei Claudia Reiterer: Karoline Edtstadler (Bundesministerin für EU und Verfassung, ÖVP), Martin Selmayr (Leiter der Vertretung der EU-Kommission in Österreich), Harald Vilimsky (EU-Abgeordneter, FPÖ), Claudia Gamon (EU-Abgeordnete, Neos), Theodoros Paraskevopoulos (Ökonom, Vorstandsmitglied Syriza – Progressive Allianz, Griechenland) und Gergely Prohle (Direktor Otto-von-Habsburg-Stiftung). Bis 23.05, ORF 2

22.25 RAUMFAHRT

Fly Rocket Fly – Mit Macheten zu den Sternen (D 2018, Oliver Schwehm) In privatwirtschaftlicher Mission den Weltraum erobern – das Credo von Lutz Kayser, einem schwäbischen Luft- und Raumfahrtingenieur. In den 1970er-Jahren gründete er das weltweit erste private Raumfahrtunternehmen und stieß bald auf Unmut in der internationalen Politik. Oliver Schwehm liefert mit seinem Dokumentarfilm eine Mischung aus Politthriller und Abenteuergeschichte, die auf wahren Begebenheiten basiert. Bis 23.55, Arte