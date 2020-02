Meanwhile in the USA: Vertreter der amerikanischen Nachrichtendienste warnen in geheimer Sitzung Mitglieder des Repräsentantenhauses, dass Russland – so wie im Jahr 2016 – auch heuer wieder vorhat, durch massive Desinformation über die sozialen Medien zugunsten von Donald Trump in den US-Wahlkampf einzugreifen.

Trump feuert daraufhin den Direktor für Nationale Nachrichtendienste, eine Art Oberaufseher der Geheimdienste, und ersetzt ihn durch seinen ultraloyalen Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, der über null Erfahrung im Geheimdienst verfügt.

US-Präsident Donald Trump. Foto: AP Photo/David Zalubowski

Quasi nebenbei begnadigte Trump auch noch eine Reihe von Politikern, Managern und Unternehmern, die wegen Wirtschaftsverbrechen einsitzen.

Der Nächste aus Trumps direktem, engstem Umfeld, der ins Gefängnis gehen soll, und zwar für mehr als drei Jahre, ist sein Berater Roger Stone. Er wurde verurteilt, weil er den Kongress angelogen und Zeugen beeinflusst hatte, um den Eindruck zu verwischen, dass Trumps Wahlkampfteam 2016 mit russischen Geheimdienstlern zusammengearbeitet hatte.

Jetzt deutet Donald Trump an, dass er Stone ebenfalls begnadigen wolle: "Das war kein fairer Prozess."

Die USA als Bananenrepublik. Inzwischen bringen die Demokraten keinen plausiblen Gegenkandidaten / keine plausible Gegenkandidatin zu Trump zustande. (Hans Rauscher, 21.2.2020)