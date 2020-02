Topgesetzter Niederösterreicher liegt gegen den italienischen Qualifikanten Mager mit Satz und Break in Rückstand

Thiem hatte mit dem italienischen Qualifikanten seine Probleme, liegt nicht auf Halbfinalkurs. Foto: APA/AFP/DANIEL RAMALHO

Rio de Janeiro – Das Viertelfinale von Dominic Thiem beim ATP-Tennisturnier in Rio de Janeiro ist am Samstag bei 7:6(4),2:1 – 15:15 für Gianluca Mager wegen Regens gegen 0.40 Uhr Ortszeit vertagt worden. Das Match soll am Samstag um 18.00 Uhr MEZ fortgesetzt werden, danach steht auch noch das Halbfinale auf dem Programm. Die Wetteraussichten sind allerdings erneut nicht gut.



Der Regen war in der brasilianischen Metropole den gesamten Abend Spielverderber, so musste schon das vom Chilenen Cristian Garin (Nr. 3) gewonnene erste Viertelfinale unterbrochen werden. Später zog der Kroate Borna Coric (5) nach, womit ein Halbfinale feststeht. Thiem gegen Mager begann erst rund vier Stunden nach der ursprünglich geplanten Beginnzeit gegen 23.15 Uhr Ortszeit, konnte dann aber ebenso nicht fertiggespielt werden wie das Match Pedro Martinez (ESP) – Attila Balasz (HUN).

Mager noch ohne Satzverlust

Ob es zu einer Partie Thiems um den Finaleinzug gegen den spanischen Qualifikanten oder den ungarischen Lucky Loser kommt, wurde mit Fortdauer der bisher gespielten 1:19 Stunden immer fraglicher, denn Mager agierte unbeschwert und stark. Überhaupt erstmals hatte sich der 25-Jährige in ein ATP-Viertelfinale gespielt, und das aus der Qualifikation ohne Satzverlust.

Unbekümmert spielte der Mann aus San Remo gegen Thiem auf, zeigte sich aggressiv und schlug im ersten Satz mit 19 Winnern gleich um zehn mehr als sein prominenter Gegner. Zwar fabrizierte Mager mit teils risikoreichem Spiel auch 19 unerzwungene Fehler, das konnte der Weltranglistenvierte aus Lichtenwörth aber nicht ausreichend nutzen.

Nachdem Thiem drei Breakchancen ausgelassen hatte, verwertete Mager seine zweite Möglichkeit zu Null zum 3:1, der Australian-Open-Finalist revanchierte sich aber in gleicher Form zum 3:4. Mit dem Aufschlag ging es ins Tiebreak, in dem Thiem wieder zu sehr in die Defensive geriet. Mager markierte nach zwei Mini-Breaks nach 64 Minuten den Satzgewinn.

Mager auf Kurs Top 100

Bei schon niederprasselndem Regen setzte der Außenseiter als Rückschläger zu einer 2:1-Führung nach, zwei weitere Punkte später wurde abgebrochen. Gewinnt Mager, könnte er am Montag erstmals in den Top 100 stehen. Thiems Quote mit dem ersten Aufschlag betrug jedenfalls nur 57 Prozent, mit seinen zweiten Aufschlägen holte er nur 42 Prozent der Punkte.

Nach der Fortsetzung des Thiem-Viertelfinales wird das Halbfinale Garin gegen Coric nicht vor 21.00 Uhr MEZ gespielt, im Anschluss daran geht es zwischen Thiem oder Mager gegen Martinez oder Balasz um ein Finalticket. Sollte Australian-Open-Finalist Thiem die Partie noch drehen, wäre er schon diesen Montag erstmals Weltranglistendritter. (APA, 22.2.2020)