Zwölfter nach Durchgang eins, Erster in der Endabrechnung: Filip Zubcic. Foto: APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU

Yuzawa Naeba – Der Kroate Filip Zubcic hat am Samstag beim Herren-Riesentorlauf in Yuzawa Naeba in Japan einen Überraschungssieg gelandet. Der Premierensieger im alpinen Ski-Weltcup setzte sich von Rang zwölf nach dem ersten Durchgang aus noch überlegen mit 0,74 Sekunden vor dem Schweizer Marco Odermatt durch. Der US-Amerikaner Tommy Ford wurde 1,07 Sek. zurück Dritter.

Als beste Österreicher belegten Marco Schwarz und Roland Leitinger mit je 1,50 Sek. Rückstand ex aequo Rang 13, Landsmann Manuel Feller wurde 21. (+2,34). Dem norwegischen Halbzeit-Leader Henrik Kristoffersen (+1,14) blieb bei stark windigen sowie im zweistelligen Temperaturbereich frühlingshaften, weichen Bedingungen 0,01 Sek. hinter seinem Landsmann Leif Kristian Nestvold Haugen nur Rang fünf. (APA, 22.2.2020)

Endstand nach zwei Läufen:

1. Filip Zubcic (CRO) 2:37,25

2. Marco Odermatt (SUI) +0,74

3. Tommy Ford (USA) +1,07

4. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) +1,13

5. Henrik Kristoffersen (NOR) +1,14

6. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) +1,15

7. Victor Muffat-Jeandet (FRA) +1,16

8. Thibaut Favrot (FRA) +1,24

9. Zan Kranjec (SLO) +1,31

10. Luca de Aliprandini (ITA) +1,42

11. Ted Ligety (USA) +1,45

12. Gino Caviezel (SUI) +1,47

13. Roland Leitinger (AUT) +1,50

. Marco Schwarz (AUT) +1,50

15. Alexis Pinturault (FRA) +1,59

16. Lucas Braathen (NOR) +1,64

17. Adam Zampa (SVK) +1,71

18. Mathieu Faivre (FRA) +1,76

19. Cedric Noger (SUI) +2,08

20. Alexander Schmid (GER) +2,28

21. Manuel Feller (AUT) +2,34

22. Erik Read (CAN) +2,61

23. Matts Olsson (SWE) +2,63

24. Giovanni Borsotti (ITA) +2,80

25. Trevor Philp (CAN) +2,87

26. Fabian Wilkens Solheim (NOR) +2,91

27. Riccardo Tonetti (ITA) +3,61

28. Cyprien Sarrazin (FRA) +4,00

Ausgeschieden im 2. Durchgang:

Dominik Raschner (AUT), Justin Murisier (SUI)

Nicht für den 2. Durchgang qualifiziert u.a.:

32. Johannes Strolz – 33. Adrian Pertl – 41. Magnus Walch (alle AUT)

Die Schnellsten im zweiten Lauf:

1. Filip Zubcic (CRO) 1:19,04

2. Roland Leitinger (AUT) +0,20

3. Adam Zampa (SVK) +0,52

4. Ted Ligety (USA) +0,62

5. Thibaut Favrot (FRA) +0,72

6. Luca de Aliprandini (ITA) +0,95

7. Erik Read (CAN) +1,06

8. Cedric Noger (SUI) +1,09

9. Giovanni Borsotti (ITA) +1,15

10. Tommy Ford (USA) +1,16

. Fabian Wilkens Solheim (NOR) +1,16

12. Alexander Schmid (GER) +1,26

13. Victor Muffat-Jeandet (FRA) +1,33

14. Zan Kranjec (SLO) +1,35

. Marco Schwarz (AUT) +1,35

16. Manuel Feller (AUT) +1,36

Weiter:

27. Henrik Kristoffersen (NOR) +2,72

Erster Durchgang:

1. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:16,63

2. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) +0,67

3. Marco Odermatt (SUI) +0,74

4. Mathieu Faivre (FRA) +0,78

5. Gino Caviezel (SUI) +1,11

6. Alexis Pinturault (FRA) +1,19

7. Lucas Braathen (NOR) +1,22

8. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) +1,28

9. Victor Muffat-Jeandet (FRA) +1,41

10. Tommy Ford (USA) +1,49

11. Zan Kranjec (SLO) +1,54

12. Filip Zubcic (CRO) +1,58

13. Marco Schwarz (AUT) +1,73

14. Luca de Aliprandini (ITA) +2,05

15. Thibaut Favrot (FRA) +2,10

Weiter:

20. Manuel Feller (AUT) +2,56

25. Roland Leitinger (AUT) +2,88

30. Dominik Raschner (AUT) +3,75

Weltcup-Gesamtwertung nach 32 Rennen:

1. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1022

2. Henrik Kristoffersen (NOR) 948

3. Alexis Pinturault (FRA) 898

4. Matthias Mayer (AUT) 716

5. Beat Feuz (SUI) 697

6. Vincent Kriechmayr (AUT) 654

7. Thomas Dreßen (GER) 570

8. Dominik Paris (ITA) 556

9. Clement Noel (FRA) 550

10. Kjetil Jansrud (NOR) 535

11. Loic Meillard (SUI) 514

12. Daniel Yule (SUI) 495

13. Mauro Caviezel (SUI) 473

14. Zan Kranjec (SLO) 425

15. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 416

Weiter:

18. Marco Schwarz (AUT) 371

33. Michael Matt (AUT) 192

41. Roland Leitinger (AUT) 163

Riesenslalom Herren (6):

1. Zan Kranjec (SLO) 344

2. Henrik Kristoffersen (NOR) 334

3. Alexis Pinturault (FRA) 288

4. Filip Zubcic (CRO) 288

5. Tommy Ford (USA) 245

6. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) 220

7. Mathieu Faivre (FRA) 196

8. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 185

9. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 183

10. Marco Odermatt (SUI) 161

11. Ted Ligety (USA) 147

12. Lucas Braathen (NOR) 135

13. Loic Meillard (SUI) 131

14. Gino Caviezel (SUI) 120

15. Luca de Aliprandini (ITA) 104

Mannschaft Herren (32):

1. Schweiz 4362

2. Norwegen 3963

3. Frankreich 3722

4. Österreich 3346

5. Italien 2009

6. Deutschland 1585

7. USA 1394

8. Slowenien 723

9. Schweden 539

10. Kroatien 454

Nationencup (59):

1. Schweiz 7547

2. Österreich 6701

3. Italien 5606

4. Norwegen 5208

5. Frankreich 4680

6. USA 3038

7. Deutschland 2865

8. Schweden 1460

9. Slowenien 1437

10. Slowakei 1147