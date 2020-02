Schweizer Doppelsieg auch in zweiter Abfahrt – Suter fixierte Kristallkugel in der Disziplinenwertung

Erstmals auf einem Weltcuppodest: Nina Ortlieb belohnt sich mit Platz drei. Foto: APA/AFP/FABRICE COFFRINI

Crans Montana – Die zweite Abfahrt in Crans Montana hat am Samstag ein frappant ähnliches Ergebnis wie die erste am Freitag gebracht. Den Sieg bei strahlendem Sonnenschein und angenehm frühlingshaften Bedingungen sicherte sich in 1:27,73 Minuten erneut Lara Gut-Behrami. Die Schweizerin lag diesmal aber nur zwei Hundertstel vor ihrer Teamkollegin Corinne Suter, die am Tag davor als Zweite noch acht Zehntel Rückstand aufwies. Die 25-jährige Suter fixierte aber den Gewinn der Kristallkugel für den Abfahrtsweltcup vorzeitig.

Auf Platz drei landete erneut eine Österreicherin. Allerdings nicht Stephanie Venier sondern Nina Ortlieb, die um nur fünf Hundertstel an ihrem ersten Sieg vorbeischrammte, aber ihren ersten Weltcuppodestplatz feiern durfte. "Es war heute wieder mehr Lockerheit da, ich bin überglücklich, dass es geklappt hat", sagte Ortlieb, die Sechste vom Freitag, im ORF-Interview.



Venier (+0,59) belegte nach Rang drei am Freitag diesmal Platz sechs, lag damit unmittelbar vor Nicole Schmidhofer (0,62) und direkt hinter der Tschechin Ester Ledecka. Tamara Tippler verpasste mit 0,96 Sek. Rückstand die besten zehn ebenso wie Ramona Siebenhofer (1,12). (honz, 22.2.2020)