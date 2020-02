Schweizer Doppelsieg auch in zweiter Abfahrt: Gut-Behrami wieder vor Suter, die auch vorzeitig den Sieg in der Disziplinenwertung fixierte

Crans-Montana – Die zweite Abfahrt in Crans Montana hat am Samstag ein frappant ähnliches Ergebnis wie die erste am Freitag gebracht. Den Sieg bei strahlendem Sonnenschein und angenehm frühlingshaften Bedingungen sicherte sich in 1:27,73 Minuten erneut Lara Gut-Behrami. Die Schweizerin lag diesmal aber nur zwei Hundertstel vor ihrer Teamkollegin Corinne Suter, die am Tag davor als Zweite noch acht Zehntel Rückstand aufwies. Mit lediglich fünf Hundertstel Rückstand auf die Siegerin schwang Nina Ortlieb ab und schaffte als Dritte ihren ersten Weltcuppodestplatz. Suter fixierte den Gewinn der Kristallkugel für den Abfahrtsweltcup vorzeitig.

Erstmals auf einem Weltcuppodest: Nina Ortlieb belohnt sich mit Platz drei. Foto: APA/AFP/FABRICE COFFRINI

Ortlieb mit Lockerheit aufs Podest

"Ich habe meine Lehren aus gestern gezogen, da war ich zu fehleranfällig. Ich habe geschaut, dass ich die Konzentration halten kann. Es war mehr Lockerheit da", resümierte Ortlieb. Die 23-Jährige Tochter von Olympiasieger Patrick Ortlieb freute sich über "den kleinen Push für den Endspurt", wie sie im ORF-TV-Interview erzählte, es steht ja nur noch eine Abfahrt beim Finale in Cortina d'Ampezzo auf dem Programm. "Ich freue mich total, dass es geklappt hat. Ich kann zufrieden und stolz auf meine Fahrt und Leistung sein", sagte sie.

Suter ist die erste Abfahrtswertungssiegerin aus der Schweiz seit Chantal Bournissen 1991. "Ich bin einfach froh, dass die Heimrennen durch sind. Es war sehr speziell, sehr viel Rummel, ich habe letzte Nacht fast gar nicht geschlafen, deshalb bin ich umso glücklicher"

Eine Österreicherin, zwei Schweizerinnen, drei Blondinen. Foto: AP/ Alessandro Trovati

Gut-Behrami avancierte mit dem Double in Crans-Montana zur bislang einzigen Athletin, die in diesem Winter mehr als ein Rennen gewinnen konnte. Für die Gesamtweltcupsiegerin 2015/16 war es der bereits 26. Weltcupsieg.

Gutes ÖSV-Ergebnis

Die Österreicherinnen präsentierten sich stärker als zuletzt. Hinter Federica Brignone (4./ITA) und Ester Ledecka (5./CZE), die es nicht schafften, die Abfahrtswertung noch länger offenzuhalten, belegte Venier (+0,59), die Dritte vom Freitag, Platz sechs. Unmittelbar dahinter landete Nicole Schmidhofer (0,62). Tamara Tippler (0,96) wurde Zwölfte, Ramona Siebenhofer (1,12) belegte Rang 18.

Im Gesamtweltcup führt weiterhin die nach dem Tod ihres Vaters weiter fehlende Mikaela Shiffrin aus den USA. Am Sonntag steht in Crans Montana noch eine Kombination (Super-G und Slalom) auf dem Programm. (honz, APA, 22.2.2020)

Zweite Weltcup-Abfahrt am Samstag in Crans Montana:

1. Lara Gut-Behrami (SUI) 1:27,73

2. Corinne Suter (SUI) 1:27,75 +0,02

3. Nina Ortlieb (AUT) 1:27,78 +0,05

4. Federica Brignone (ITA) 1:28,08 +0,35

5. Ester Ledecka (CZE) 1:28,12 +0,39

6. Stephanie Venier (AUT) 1:28,32 +0,59

7. Nicole Schmidhofer (AUT) 1:28,35 +0,62

8. Marta Bassino (ITA) 1:28,39 +0,66

9. Romane Miradoli (FRA) 1:28,44 +0,71

10. Nicol Delago (ITA) 1:28,49 +0,76

11. Elena Curtoni (ITA) 1:28,54 +0,81

12. Tamara Tippler (AUT) 1:28,69 +0,96

13. Ilka Stuhec (SLO) 1:28,71 +0,98

14. Priska Nufer (SUI) 1:28,73 +1,00

. Petra Vlhova (SVK) 1:28,73 +1,00

16. Francesca Marsaglia (ITA) 1:28,77 +1,04

. Alice McKennis (USA) 1:28,77 +1,04

18. Ramona Siebenhofer (AUT) 1:28,85 +1,12

19. Tina Weirather (LIE) 1:29,03 +1,30

20. Alice Merryweather (USA) 1:29,04 +1,31

21. Tiffany Gauthier (FRA) 1:29,09 +1,36

22. Marie-Michele Gagnon (CAN) 1:29,25 +1,52

23. Kira Weidle (GER) 1:29,30 +1,57

24. Jennifer Piot (FRA) 1:29,31 +1,58

25. Joana Hählen (SUI) 1:29,33 +1,60

26. Laura Pirovano (ITA) 1:29,50 +1,77

27. Patrizia Dorsch (GER) 1:29,58 +1,85

28. Nadia Delago (ITA) 1:29,65 +1,92

29. Michaela Wenig (GER) 1:30,05 +2,32

30. Michelle Gisin (SUI) 1:30,19 +2,46

Weiter:

31. Mirjam Puchner (AUT) 1:30,30 +2,57

33. Franziska Gritsch (AUT) 1:30,45 +2,72

Ausgeschieden u.a.: Michaela Heider (AUT), Breezy Johnson (USA)

Weltcup-Gesamtwertung nach 28 Rennen:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1225

2. Federica Brignone (ITA) 1198

3. Petra Vlhova (SVK) 1139

4. Corinne Suter (SUI) 777

5. Marta Bassino (ITA) 772

6. Wendy Holdener (SUI) 717

7. Lara Gut-Behrami (SUI) 590

8. Viktoria Rebensburg (GER) 556

9. Michelle Gisin (SUI) 519

10. Sofia Goggia (ITA) 479

11. Nicole Schmidhofer (AUT) 434

12. Stephanie Venier (AUT) 418

13. Ester Ledecka (CZE) 403

14. Katharina Liensberger (AUT) 401

15. Elena Curtoni (ITA) 398

Abfahrt (8):

1. Corinne Suter (SUI) 477

2. Ester Ledecka (CZE) 322

3. Federica Brignone (ITA) 320

4. Lara Gut-Behrami (SUI) 288

5. Mikaela Shiffrin (USA) 256

6. Elena Curtoni (ITA) 246

7. Stephanie Venier (AUT) 233

8. Nina Ortlieb (AUT) 233

9. Nicole Schmidhofer (AUT) 228

10. Viktoria Rebensburg (GER) 211

Mannschaft Damen (28):

1. Italien 3752

2. Österreich 3526

3. Schweiz 3390

4. USA 1670

5. Deutschland 1294

6. Norwegen 1245

7. Slowakei 1139

8. Frankreich 1004

9. Schweden 921

10. Slowenien 734

Nationencup (60):

1. Schweiz 7752

2. Österreich 6872

3. Italien 5761

4. Norwegen 5208

5. Frankreich 4726

6. USA 3064

7. Deutschland 2879

8. Schweden 1460

9. Slowenien 1457

10. Slowakei 1165