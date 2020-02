Platter und Felipe kündigen in der "Tiroler Tageszeitung" einen Kontrollkorridor an. Auch wenn es dafür "Theaterdonner" aus Deutschland und Brüssel geben werde

Mit 1. Jänner 2020 wurde das sektorale Fahrverbot in Tirol verschärft. Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

Innsbruck – Tirol will die Lkw-Fahrverbote in den nächsten Monaten schärfer kontrollieren, weil EU-Verkehrskommissarin Adina Valean offen mit einer Transitklage gedroht hat. Im Gespräch mit der "Tiroler Tageszeitung" kündigten Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) und seine Stellvertreterin Ingrid Felipe (Grüne) am Samstag einen Kontrollkorridor auf der Brennerachse an. Scharfe Kritik übten sie an Valean.

"Es gibt beim sektoralen Lkw-Fahrverbot zahlreiche Missachtungen, deshalb werden wir die Kontrollen massiv erhöhen. Das kann uns niemand verbieten," erklärte Platter. Er rechne zwar mit "Theaterdonner" in Deutschland und Brüssel, aber ohne Druck gehe es nicht, und ernsthafte Verhandlungen seien bisher nicht möglich gewesen. Es sei bereits mit Bundeskanzler Sebastian Kurz und Innenminister Karl Nehammer (beide ÖVP) vereinbart, dass ein Konzept für mehr Kontrollen ausgearbeitet werde.

Zweifel am Europa der EU-Kommissarin

Scharfe Kritik übten Platter und Felipe an Valean. Sie sei "schockiert", wie fachlich uninformiert Valean im EU-Verkehrsausschuss und in Tirol aufgetreten sei, sagte Felipe. Platter meinte: "Sollte sich in der EU Valeans Haltung durchsetzen, dann zerbricht Europa. Das ist nicht mein Europa, meines ist solidarisch." Er zweifle nicht am System Europa, so Platter weiter: "Die Zweifel bestehen ausschließlich gegenüber Kommissarin Valean, nicht gegenüber der Kommission oder Europa." Felipe pflichtete dem bei: "Nur weil sie so handelt, muss nicht gleich ganz Europa in Frage gestellt werden."

Valean hatte am Donnerstag im Europaparlament im Rahmen einer Debatte zur Europäischen Verkehrspolitik Maßnahmen gegen die Tiroler Fahrverbote in den Raum gestellt. Der deutsche EU-Abgeordneter Markus Ferber (CSU) hatte zuvor in einer Frage an die Kommissarin ein Vertragsverletzungsverfahren ins Spiel gebracht. Die EU-Kommissarin hatte bereits bei einem Besuch in Tirol am vergangenen Freitag die Tiroler Maßnahmen scharf kritisiert und "Aufweichungen" bei den Lkw-Fahrverboten gefordert.

Mit 1. Jänner 2020 wurde das sektorale Fahrverbot in Tirol erneut verschärft. Statt bisher acht sind nun 13 Gütergruppen betroffen, Ausnahmen gelten nur mehr für Lkws der allerneuesten Euroklasse 6. (APA, red, 22.2.2020)