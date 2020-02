Die US-Demokraten halten am Samstag in Nevada die dritte Präsidentschaftsvorwahl ab, aber ohne Bloomberg. "Donald Trump schummelt beim Golfen", behauptet dieser

Medienmilliardär Michael Bloomberg nimmt den US-Präsidenten aufs Korn. Foto: APA/AFP/Mark Ralston

Las Vegas – Kurz vor der Präsidentschaftsvorwahl der Demokraten im Bundesstaat Nevada verhöhnt der Medienmilliardär Michael Bloomberg US-Präsident Donald Trump auf mehreren Riesen-Plakaten in Las Vegas. "Donald Trump schummelt beim Golfen", prangte am Freitag etwa in grell roten Buchstaben auf einer Plakatwand an der berühmten Kasinomeile Strip – nur rund drei Kilometer entfernt von dem Hotel, in dem der Präsident am selben Abend logierte.

Umgefallene Mauer

"Nach Wählerstimmen hat Donald Trump die vergangene Wahl verloren" und "Donald Trumps Mauer ist umgefallen", hieß es auf weiteren Plakaten, die Bloomberg in dem Spielerparadies im Wüstenstaat Nevada aufstellen ließ. Trump hielt sich am Freitag für einen Wahlkampfauftritt in Las Vegas auf.

...behauptet Medienmogul Michael Bloomberg. Foto: APA/AFP/Mark Ralston

Die US-Demokraten halten am Samstag im Bundesstaat Nevada ihre dritte Präsidentschaftsvorwahl ab. Bloomberg lässt Nevada sowie die anderen Vorwahlen im Februar jedoch aus und steht erst am sogenannten Super-Dienstag am 3. März, an dem in 14 Bundesstaaten gewählt wird, auf den Stimmzetteln. (APA, 22.02.2020)