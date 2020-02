Stefan Kraft behielt bei wechselnden Bedingungen die Contenance. Foto: APA/EXPA/JFK

Rasnov – Stefan Kraft hat am Samstag im Weltcup-Skispringen auf der Normalschanze in Rasnov (Rumänien) seinen 20. Weltcupsieg gefeiert und mit Andreas Goldberger gleichgezogen. Mit dem vierten Saisonerfolg, diesmal 3,6 Punkte vor dem Deutschen Karl Geiger, baute der Salzburger seine Gesamtführung vor Geiger auf 118 Punkte aus.

Kraft war der einzige Österreicher unter den ersten zehn, seine Teamkollegen fielen im Finale zurück. Michael Hayböck wurde unmittelbar vor Gregor Schlierenzauer und Philipp Aschenwald Elfter. (APA, 22.2.2020)

Weltcup-Skispringen der Herren auf der Normalschanze in Rasnov am Samstag:

1. Stefan Kraft (AUT) 270,3 (103,0/97,5)

2. Karl Geiger (GER) 266,7 (99,5/96,0)

3. Constantin Schmid (GER) 260,2 (103,0/95,5)

4. Dawid Kubacki (POL) 258,6 (96,0/100,0)

5. Daniel-Andre Tande (NOR) 255,5 (98,0/94,5)

6. Marius Lindvik (NOR) 253,8 (93,0/99,0)

7. Stephan Leyhe (GER) 252,8 (95,5/97,0)

8. Ziga Jelar (SLO) 252,4 (98,0/97,5)

9. Kamil Stoch (POL) 250,3 (92,0/98,5)

10. Johann Andre Forfang (NOR) 249,5 (96,0/96,0)

11. Michael Hayböck (AUT) 249,2 (100,5/93,5)

12. Gregor Schlierenzauer (AUT) 248,4 (103,0/93,0)

13. Philipp Aschenwald (AUT) 244,9 (97,0/95,5)

14. Markus Eisenbichler (GER) 244,3 (96,0/94,0)

15. Cene Prevc (SLO) 243,9 (97,0/94,5)

16. Peter Prevc (SLO) 242,0 (97,0/92,0)

17. Anders Haare (NOR) 241,9 (93,0/95,0)

18. Roman Koudelka (CZE) 240,9 (94,5/94,0)

19. Daniel Huber (AUT) 239,4 (93,5/95,5)

20. Stefan Huber (AUT) 235,4 (94,5/93,0)

21. Pius Paschke (GER) 235,2 (95,0/93,0)

. Piotr Zyla (POL) 235,2 (92,0/95,0)

23. Halvor Egner Granerud (NOR) 234,1 (92,5/96,0)

24. Aleksander Zniszczol (POL) 227,5 (94,0/90,5)

. Killian Peier (SUI) 227,5 (88,5/93,0)

26. Antti Aalto (FIN) 226,3 (91,0/93,5)

27. Klemens Muranka (POL) 225,3 (94,0/90,5)

28. Hiroaki Watanabe (JPN) 221,0 (93,5/90,5)

29. Severin Freund (GER) 217,6 (92,0/87,0)

. Shohei Tochimoto (JPN) 217,6 (92,0/87,0)

Nicht für das Finale qualifiziert u.a.: 39. Jan Hörl (AUT)

Einzel-Weltcup:



1. Stefan Kraft (AUT) 1433

2. Karl Geiger (GER) 1315

3. Dawid Kubacki (POL) 1067

4. Ryoyu Kobayashi (JPN) 1045

5. Kamil Stoch (POL) 828

6. Marius Lindvik (NOR) 818

7. Stephan Leyhe (GER) 768

8. Peter Prevc (SLO) 615

9. Daniel-Andre Tande (NOR) 606

10. Piotr Zyla (POL) 564

11. Johann Andre Forfang (NOR) 554

12. Philipp Aschenwald (AUT) 527

13. Yukiya Sato (JPN) 491

14. Anze Lanisek (SLO) 435

15. Timi Zajc (SLO) 432

Nationencup:

1. Österreich 4036

2. Deutschland 3824

3. Norwegen 3551

4. Polen 3511

5. Slowenien 2895

6. Japan 2799

7. Schweiz 577

8. Tschechien 334

9. Finnland 179

10. Russland 142