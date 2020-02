Lange schien es auf ein Duell zwischen Frankreich und Deutschland um Gold hinauszulaufen. Foto: APA/AFP/TIZIANA FABI

Antholz – Frankreich hat am Samstag bei der Biathlon-WM in Antholz erstmals seit 2001 Gold in der Herren-Staffel geholt. Emilien Jacquelin, Martin Fourcade, Simon Desthieux und Quentin Fillon Maillet setzten sich mit viermaligem Nachladen 21,5 Sekunden vor Norwegen (1 Strafrunde+12 Nachlader) und 36,2 vor Deutschland (1+8) durch.

Die Österreicher Felix Leitner, Simon Eder, Julian Eberhard und Dominik Landertinger mussten sich mit Rang sechs (+2:28,5 Min.) begnügen (2+12). (APA, 22.2.2020)

Herren – 4 x 7,5 km Staffel:

1. Frankreich (Emilien Jacquelin, Martin Fourcade, Simon Desthieux, Quentin Fillon Maillet) 1:12:35,9 Std. (0 Strafrunden +4 Nachlader)

2. Norwegen (Vetle Sjaastad Christiansen, Johannes Dale, Tarjei Bö, Johannes Thingnes Bö) 21,5 (1+12)

3. Deutschland (Erik Lesser, Philipp Horn, Arnd Peiffer, Benedikt Doll) 36,2 (1+8)

4. Russland 1:44,7 Min. (0+9)

5. Slowenien 1:45,8 (0+8)

6. Österreich (Felix Leitner, Simon Eder, Julian Eberhard, Dominik Landertinger) 2:28,5 (2+12)

7. Italien 2:32,0 (0+9)

8. USA 2:32,9 (0+5)